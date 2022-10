Nach dem Pilotenstreik bei der Lufthansatochter Eurowings wollen die Tarifparteien wieder verhandeln.

Das teilten die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und das Unternehmen am Mittwoch mit. Am Donnerstag werde wieder planmäßig geflogen. Damit endet eine dreitägige Arbeitsniederlegung, die in dieser Woche zu rund 800 Flugstreichungen geführt hatte. Ein Termin für die Gespräche wurde nicht genannt.

In dem Tarifstreit will die Gewerkschaft Entlastungen für die Piloten durchsetzen. Es geht unter anderem um längere Ruhezeiten und mehr freie Tage.