In Limburg fahren gerade kaum Busse auf den städtischen Linien. Ab Freitag sollen nach Angaben der Stadt wieder fünf der sechs städtischen Buslinien verkehren. Im zuständigen Busunternehmen schwelt ein Streit um die plötzliche Krankheitswelle.

Schon den zweiten Tag in Folge fallen am Donnerstag in Limburg zahlreiche Busse im städtischen Nahverkehr aus: Auf den Linien 1, 2, 3 und 4 fahren keine Busse, die Linien 5 und 6 verkehren nur eingeschränkt. Am Freitag soll sich das nun ändern, wie die Stadt am Donnerstagnachmittag ankündigte.

Auf den Linien 1, 2, 3 sowie 5 und 6 sollen am Freitag wieder Busse fahren, die Linie 4 könne aber noch nicht aufgenommen werden, teilte die Stadt mit. Vereinzelt werde es wohl auch am Freitag noch zu Ausfällen kommen. Von Montag an (19. August) sollen die Busse dann auf allen Linien wieder nach Plan fahren, hieß es.

"Ausnahmesituation" laut Stadt

Die Stadt hatte zuvor von einer "Ausnahmesituation" für Limburgs Nahverkehr gesprochen. Wieso es zu der überraschenden Besserung kommt, ist unklar. Die Stadt hatte am Mittwochabend noch mitgeteilt, dass die Verkehrsbeeinträchtigungen noch bis zum Ende der Woche andauern würden.

Über den Grund für die zahlreichen Ausfälle wird gestritten: Das zuständige Busunternehmen und seine Busfahrer haben unterschiedliche Erklärungen für die Verkehrsbeeinträchtigungen in Limburg.

Zwölf Krankschreibungen an einem Abend

Zwölf Busfahrer hatten sich nach Angaben des zuständigen Busunternehmens am Dienstagabend krankgemeldet. Sechs Fahrer seien zu der Zeit bereits krankheitsbedingt ausgefallen, sagte Geschäftsführer Thomas Reichwein vom Busbetrieb Käberich aus Niederaula (Hersfeld-Rotenburg).

Der Betrieb übernimmt derzeit den Auftrag des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) für die städtischen Linien in Limburg. Reichwein geht davon aus, dass die plötzliche Krankheitswelle bei seinen Mitarbeitern nur ein Vorwand ist. Er vermutet hinter den zwölf gleichzeitigen Krankmeldungen einen unausgesprochenen Protest im Streit um die Auszahlung einer Inflationsausgleichsprämie, wie er im Gespräch mit dem hr sagte.

Die Krankheitswelle bei dem Unternehmen hat auch Auswirkungen auf den Betrieb der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW). Wie die VDWL mitteilte, fielen dort auch viele Busse auf den B49-Linien aus, weil die Firma Käberich die Fahrten dort auch übernehme. Betreiber VLDW rechnet auf vier seiner B49-Buslinien noch bis Sonntag mit erheblichen Ausfällen.

Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro

Anfang Juni hatte die Gewerkschaft Verdi einen Tarifvertrag mit dem Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) ausgehandelt, der die privaten Busunternehmen im öffentlichen Nahverkehr vertritt. Dieser sah unter anderem einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro vor. Nach Verdi-Angaben aus dem Juni sollte diese in drei Raten zu je 1.000 Euro im Juli, September und November ausgezahlt werden.

Der Omnibusbetrieb hatte nach eigenen Angaben im Juli zunächst nur 500 Euro Inflationsausgleich an seine Fahrer gezahlt. Reichwein sagte, er habe die Prämie von insgesamt 3.000 Euro in sechs Raten zahlen wollen. Bis zum Jahreswechsel läuft der Auftrag des Busbetriebs Käberich für die Stadtlinien noch mit dem RMV.

Busfahrer bekräftigt: Ausfälle wegen Krankheit

Dass Reichwein alle sechs Raten je 500 Euro auch wirklich auszahlen wollte, bezweifelt ein Busfahrer des Unternehmens. Wie der Fahrer, der anonym bleiben möchte, dem hr am Donnerstag sagte, rechnen viele Fahrer im Betrieb nicht mehr damit.

Dennoch habe er sich am Dienstag nicht aus Trotz, sondern aus gesundheitlichen Gründen bei seinem Arbeitgeber krank gemeldet. Nach dem Rekordhitze-Tag habe er abends an Beschwerden wie Übelkeit gelitten, sagte er. An dem Tag seien in einigen Bussen die Klimaanlagen ausgefallen. Ein Bus erhitze sich dann auch schnell auf über 40 Grad, wie er berichtet.

Tarifvertrag für Unternehmen im Verband verpflichtend

Einer Sprecherin der Gewerkschaft Verdi für Hessen zufolge ist die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie in den vorgegebenen Abständen rechtlich bindend - vorausgesetzt das Unternehmen ist Mitglied im LHO.

Der Busbetrieb Käberich sei zwar kein Mitglied in dem Verband und somit nicht rechtlich verpflichtet, die Prämie zu zahlen, "an und für sich sollte er sich an den Tarifvertrag halten, er wurde für repräsentativ erklärt", teilte die Verdi-Sprecherin am Donnerstag mit. Reichwein zahle den Tarif "angelehnt".

Der private Busbetrieb fahre zudem in Limburg öffentlich finanzierte Linien des RMV. "Den Zuschlag erhalten eigentlich nur Unternehmen, die LHO-Mitglied sind und den Tarif anwenden", erklärte die Sprecherin.

Verdi: Vorwürfe sind "ungeheuerlich"

Der Ärger der Busfahrer über die ausstehenden Zahlungen der Prämie sei der Gewerkschaft bekannt, teilte die Sprecherin weiter mit. Verdi kritisierte die Zweifel des Unternehmers an den Krankmeldungen seiner Angestellten. Reichweins Vorwürfe seien "ungeheuerlich", ein hoher Krankenstand bei extremem Wetter nicht ungewöhnlich.

Die Stadt Limburg verwies angesichts der Ausfälle auf ein verbliebenes Angebot im Limburger Nahverkehr: Als Alternative zu den Bussen können sich Reisende ab 6 Uhr den sogenannten LahnStar nun ganztägig buchen. Der On-Demand-Shuttle-Bus ist sonst erst nach 19 Uhr für Fahrten in oder aus Limburg verfügbar. Eine Fahrt kostet zwischen 2,65 Euro und 4,15 Euro.