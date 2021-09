Wegen Bauarbeiten an einer Brücke wird die A3 am Offenbacher Kreuz an den kommenden beiden Wochenenden jeweils für eine Nacht gesperrt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist die Fahrtrichtung Köln betroffen, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Danach ist die andere Richtung dran.