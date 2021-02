Beim Blick auf die Jahresabrechnung der Nebenkosten sind manche geschockt: Nicht selten sollen Mieter drei- bis vierstellige Summen nachzahlen. Was die meisten nicht wissen: Sie könnten sich wehren. Denn viele Abrechnungen stimmen nicht, wie der hessische Mieterbund berichtet.

Es ist erst wenige Tage her, dass Albos Nimar* aus Frankfurt nichtsahnend einen Brief seiner Vermieterin öffnete und unangenehm überrascht wurde: 680 Euro soll er an Nebenkosten nachbezahlen. Für den 42-jährigen Familienvater ein echter Schock: "Das war schon eine heftige Pille", erzählt er. "Ich fühlte mich überfordert." Er habe keine Ahnung, ob die Abrechnung richtig sei und steige bei der Auflistung der Kosten nicht durch.

Große Unwissenheit auf allen Seiten

Das gehe auch vielen anderen Mietern so, sagt Eva-Maria Winckelmann vom hessischen Mieterbund: "Wir haben sehr oft Leute, die wegen genau dieser Geschichte zu uns kommen." Das Problem sei, dass die Nebenkosten oft relativ niedrig angesetzt würden. Gerade in Ballungsgebieten könnten so attraktive Mietpreise erzielt werden.

Eva-Maria Winckelmann vom Mieterbund Hessen. Bild © Mieterbund Hessen

Dass es sich dabei immer um böse Absicht handelt, sieht sie aber nicht: "Es gibt viele Privatleute, die Wohnungen vermieten, zum Beispiel zur Altersvorsorge. Die wissen es oft einfach nicht besser." Deshalb passiere es oft, dass Mieterinnen und Mieter drei- bis vierstellige Summen nachzahlen müssten.

Auch Domenico Moretti* (26) ging das so. Die Forderung an ihn und seinen Mitbewohner im vergangenen Oktober: 606,89 Euro. "Wir hatten natürlich nicht mal eben 600 Euro auf der hohen Kante", erinnert sich der Frankfurter. "Das ist eine halbe Monatsmiete." Mit Studijob und Ausbildungsgehalt sei das zwar zu stemmen gewesen, "wir haben uns aber schon so unsere Gedanken gemacht, weil wir von unseren Eltern gehört haben, dass das nicht stimmen kann." Unternommen haben die beiden jungen Männer jedoch nichts. Dabei wären ihre Chancen wahrscheinlich gut gewesen, die Nachzahlung abzuwenden.

Abrechnungen oft mangelhaft

"Wir gehen davon aus, dass jede zweite Jahresabrechnung der Nebenkosten irgendeinen Fehler hat", sagt Winckelmann. Deshalb sei es wichtig, dass man die Nachzahlung nicht einfach so hinnehme, sondern immer überprüfen lasse – zum Beispiel bei einem Mieterbund. "Das ist nichts anderes, als wenn ich Milch kaufe. Da gucke ich am Ende auch auf den Kassenzettel, ob zwei oder drei Packungen abgerechnet wurden." Allerdings sei eine Nebenkostenabrechnung viel schwerer zu durchblicken – unabhängig vom Bildungsabschluss.

Hilfe bei Fachleuten suchen

Winckelmann appelliert deshalb an Mieter, schnell zu reagieren und sich Hilfe zu suchen. Ein Jahr lang habe man Zeit, um Einspruch gegen die Abrechnung einzulegen. Wer keinen Ärger mit dem Vermieter oder der Vermieterin haben wolle, solle die Zahlung unter Vorbehalt leisten. "Das schreibe ich meinem Vermieter einfach in einem Brief und dann kann ich in Ruhe zum Mieterbund gehen und das prüfen lassen", empfiehlt die Rechtsanwältin. Sei erst einmal Einspruch erhoben worden, ständen die Chancen gut, einen Teil des Geldes zurück zu bekommen.

Albos Nimar aus Frankfurt will sich nun schlau machen, um mit seiner Vermieterin auf Augenhöhe über die Abrechnung sprechen zu können: "Mir bleibt ja nichts anderes übrig, als mich da jetzt reinzufuchsen", sagt er. Wütend sei er nicht, aber "ich bin enttäuscht. Ich hätte mir gewünscht, dass uns die Vermieterin vorwarnt."

Damit man gar nicht erst in so eine unangenehme Situation komme, rät der Mieterbund Hessen - noch vor Abschluss des Mietvertrags - mit Fachleuten die angesetzten Nebenkosten zu überprüfen. Zudem könnten neue Mieter die Vor- oder Vermieter darum bitten, sich die letzte Nebenkostenabrechnung anzuschauen. So könne man schnell einen Überblick darüber gewinnen, ob die monatlichen Abschlagszahlungen möglicherweise zu niedrig angesetzt seien und gegebenenfalls nachgebessert werden müssten.

Aufschub für Unternehmer

Dies gilt im Übrigen nicht nur für Privatleute, sondern auch für Unternehmer. Für diese, von der Pandemie besonders betroffenen Menschen, hat die Verbandsdirektorin des Mieterbundes Hessen dann auch noch gute Nachrichten. Zum einen könnten sie einen Aufschub bei der Nachzahlung der Nebenkosten beantragen. Je nach Vertrag bestehe außerdem die Möglichkeit, die Miete generell zu mindern, wenn der Geschäftsbetrieb wegfalle. Das müsse man prüfen lassen. Laut Winckelmann zeigt die Erfahrung, dass Vermieter oftmals einen fairen Nachlass gewähren.

Weitere Informationen Beispiele: Das darf abgerechnet werden Beleuchtung Ja: Stromkosten für die Beleuchtung in Gemeinschaftsräumen, im Außenbereich und im Treppenhaus; Nein: Reparaturkosten

Ja: Stromkosten für die Beleuchtung in Gemeinschaftsräumen, im Außenbereich und im Treppenhaus; Nein: Reparaturkosten Entwässerung Ja: Kosten für die Entwässerung und Entwässerungsanlage

Ja: Kosten für die Entwässerung und Entwässerungsanlage Fahrstuhl Ja: Kosten für Strom, Aufsicht, Überwachung und Wartung; Nein: Instandsetzungs- und Verwaltungskosten

Ja: Kosten für Strom, Aufsicht, Überwachung und Wartung; Nein: Instandsetzungs- und Verwaltungskosten Gartenpflege Ja: Personalkosten und Sachmittelkosten.

Ja: Personalkosten und Sachmittelkosten. Heizung Ja: Aufwendungen für den Betrieb einer Zentralheizung, bei Fernwärme kann der Vermieter die anteiligen Kosten auf die Mieter umlegen.

Ja: Aufwendungen für den Betrieb einer Zentralheizung, bei Fernwärme kann der Vermieter die anteiligen Kosten auf die Mieter umlegen. Kabel und Antennenanschluss Ja: Monatliche Grundgebühren für den Kabelanschluss, Nein: Einmalige Anschlussgebühren oder Reparaturarbeiten.

Ja: Monatliche Grundgebühren für den Kabelanschluss, Nein: Einmalige Anschlussgebühren oder Reparaturarbeiten. Schornsteinfeger Ja: Kehrgebühren, sofern diese nicht bereits von der Position Heizungskosten erfasst sind.

Ja: Kehrgebühren, sofern diese nicht bereits von der Position Heizungskosten erfasst sind. Straßenreinigung und Müllbeseitigung Ja: laufende Kosten für Straßenreinigung und Müllentsorgung.

Ja: laufende Kosten für Straßenreinigung und Müllentsorgung. Versicherungen Ja: Hausversicherungen, vor allem gegen Wasserschäden, Sturmschäden und Feuerschäden.

Ja: Hausversicherungen, vor allem gegen Wasserschäden, Sturmschäden und Feuerschäden. Warmwasser Ja: Kosten für die Erwärmung des Wassers und Wartungs- und Reinigungskosten der Warmwassergeräte.

Ja: Kosten für die Erwärmung des Wassers und Wartungs- und Reinigungskosten der Warmwassergeräte. Wasserversorgung Ja: Jahreswasserverbrauch darf auf die einzelnen Wohnungen umgelegt werden.

Ja: Jahreswasserverbrauch darf auf die einzelnen Wohnungen umgelegt werden. Quelle: Stiftung Warentest Ende der weiteren Informationen

*Namen von der Redaktion geändert