Beschäftigte des Autozulieferers Continental haben erneut gegen den geplanten Stellenabbau in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) protestiert.

Nach Angaben der IG Metall beteiligten sich am Freitag rund 1.000 Mitarbeiter auf dem Werksgelände an einer Menschenkette. Continental baut sein Geschäft um. Betroffen sind 2.200 der 3.600 Arbeitsplätze in Babenhausen.