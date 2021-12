Um den öffentlichen Nahverkehr zu beschleunigen, wird in Frankfurt im Jahr 2022 eine neue Technologie installiert.

Die digitale Zugsicherungstechnik werde erstmals in einer deutschen Stadt angewendet, teilte das Verkehrsministerium mit. Fahrzeuge und Strecke tauschen dabei permanent Signale und Meldungen aus. Die U-Bahnen sollen so in kürzeren Abständen fahren.