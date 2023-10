Hopper, Mainer, Knut und Co.

Nach der Insolvenz des vorherigen Betreibers hat der RMV einen neuen Partner für seine On-Demand-Shuttles gefunden. Für Kunden heißt das: Aufatmen und einsteigen in Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Taunusstein den Kreisen Darmstadt-Dieburg und Offenbach.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hat einen neuen Partner für seine On-Demand-Shuttles gefunden. Das Unternehmen Via wird ab 1. November den Betrieb von sechs Angeboten übernehmen, wie der RMV am Dienstag mitteilte.

Konkret geht es um den "Hopper" im Kreis Offenbach, den "HeinerLiner" in Darmstadt, den "Mainer" in Hanau, "Knut" im Frankfurter Norden, "Emil" in Taunusstein und den "DadiLiner" im Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Bis auf die App soll alles gleich bleiben

"Eingesetzte moderne Fahrzeuge, Fahrzeiten und Preise bleiben gleich; für Fahrgäste ändert sich jedoch die Buchungs-App", hieß es. In Kürze werde in den App-Stores die neue App "RMV On-Demand 2.0" verfügbar sein. Wie der Verbund weiter ankündigte, sollen über die neue App gebuchte Fahrten in den ersten Tagen kostenfrei bleiben.

Zuvor war die Insolvenz des bisherigen Anbieters GHT Mobility bekannt geworden. GHT Mobility beziehungsweise Clever Shuttle, wie die regionalen Gliederungen heißen, hatte im Mai mitgeteilt, Insolvenzantrag zu stellen. Grund sei, dass sich die Deutsche Bahn als Investor zurückziehe, hieß es.

RMV: "On-Demand-Mobilität entscheidend für Verkehrswende"

"Der Betreiberwechsel ändert nichts an dem Angebot, der hohen Qualität und dem Ziel, On-Demand-Mobilität als einen entscheidenden Baustein für die Mobilitätswende weiter voranzutreiben", erklärte RMV-Geschäftsführer Knut Ringat am Dienstag.

Der Chef von Via Europe, Chris Snyder, unterstrich, dass On-Demand-Angebote in Dutzenden Städten in Deutschland eine immer wichtigere Rolle spielten, "um Mobilitätsangebote bereitzustellen und die Abhängigkeit vom privaten Pkw durch die Verlagerung auf umweltfreundliche und attraktive Verkehrsmittel zu verringern".

Anbieter hat seinen Hauptsitz in New York

Laut RMV ist Via ein führender Anbieter von Technologie für den ÖPNV. Das 2012 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit mehr als 1.000 Mitarbeitende. "Gemeinsam mit unseren Partnern schaffen wir effizientere, gut vernetzte Mobilitätssysteme für lebenswerte Städte", heißt es auf der Homepage.

Der RMV betonte, dass es bei weiteren On-Demand-Angeboten wie LahnStar (Limburg), Colibri (Hofheim), oder Siggi (Groß-Gerau), keine Änderungen gebe. Diese werden von lokalen Unternehmen betrieben.

