Neuer Flughafen-Dienstleister Swissport will ab November voll liefern

Vom 1.November an will der neue Flugzeugabfertiger am Frankfurter Flughafen, Swissport, die vereinbarten Leistungen in vollem Umfang anbieten.

Veröffentlicht am 23.01.25 um 11:36 Uhr









Übergangsweise wird der bisherige Dienstleister Wisag noch einen Teil der Aufgaben übernehmen. Die Bodenabfertigung umfasst unter anderem das Beladen der Flugzeuge und deren Reinigung. Das Schweizer Unternehmen hatte eine Ausschreibung für die kommenden sieben Jahre gewonnen und sollte am 1. Februar übernehmen, konnte aber nicht rechtzeitig genug Personal rekrutieren. Wisag klagt gegen die Vergabeentscheidung.