Der Belgier Pieter Ruts wird neuer Leiter des Opel-Stammwerks in Rüsselsheim.

Der 40-Jährige löse zum 1.Mai den bisherigen Leiter Michael Lewald ab, wie der Opel-Mutterkonzern Stellantis am Donnerstag mitteilte. Der 57 Jahre alte Lewald werde eine andere Aufgabe in dem Auto-Konzern übernehmen. Ruts fing 2005 bei Opel in Antwerpen an und arbeitete an allen deutschen Opel-Standorten.