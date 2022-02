So sieht der neue Opel Astra aus, der in Rüsselsheim produziert wird.

Neuer Opel Astra rollt in Rüsselsheim vom Band

Im Stammwerk von Opel laufen die Bänder wieder auf Hochtouren: Das neue hybride Astra-Modell wird nun ausschließlich in Rüsselsheim gefertigt, die ersten Modelle rollten bereits vom Band. Nach dem massiven Stellenabbau scheint der Standort nun gerettet.

Im Opel-Stammwerk in Rüsselsheim hat die Produktion des neuen Opel Astra begonnen. Damit kehrt die Fertigung des verkaufsstarken Modells aus Polen und Großbritannien wieder zurück nach Hessen. Für die Beschäftigten bedeutet der Produktionsstart eine Rückkehr in den Zwei-Schicht-Betrieb, wie der Autobauer am Donnerstag mitteilte. Die ersten 500 Autos sind demnach schon vom Band gerollt.

Der neue Astra werde der Marke Opel einen "neuen Schub verleihen", sagte der Vorstandsvorsitzende der Stellantis-Tochter, Uwe Hochgeschurtz. Das Design des neuen Astra-Modells unterscheide sich leicht von den Vorgänger-Generationen: Es ist flacher, etwas breiter und mit einem neuen Lichtsystem ausgestattet. Über einen "extrabreiten Touchscreen" im Innenraum soll es intuitiver zu bedienen sein.

Erstmals als Plug-in-Hybrid, ab 2023 rein elektrisch

Das Modell wird in Rüsselsheim erstmals als Plug-in-Hybrid gebaut, dessen Akku sowohl über einen klassischen Verbrennungsmotor, als auch an der Steckdose geladen werden kann. Ab 2023 soll das Auto auch als rein elektrisches Modell Astra-e an den Start gehen. Damit soll die neue Astra-Generation "Dreh- und Angelpunkt der Elektro-Offensive" des Autobauers werden, wie Opel mitteilte.

Personal-Geschäftsführer Ralph Wangemann sagte: "Das Werk Rüsselsheim hat seine Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich gesteigert." Dies habe dem Standort die Produktion "dieses wichtigen Modells" gesichert.

Landesregierung bekräftigt Unterstützung

Zum offiziellen Produktionsstart des Astra waren am Donnerstag Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ins Opel-Stammwerk gekommen.

"Es ist besonders erfreulich, dass der neue Astra hier vom Band läuft", sagte Bouffier. Damit bekräftige das Unternehmen die Zusage zur Standortsicherheit. "Die Hessische Landesregierung wird weiter alles dafür tun, damit das Werk in Rüsselsheim eine Perspektive hat und die Arbeitsplätze erhalten bleiben", erklärten Ministerpräsident und Wirtschaftsminister.

Opel sucht doch wieder Mitarbeiter

Der Astra ist als Nachfolger des Kadett das erfolgreichste Modell des Unternehmens: Seit 1991 sind zusammen mit der Schwestermarke Vauxhall 15 Millionen Exemplare des Fahrzeugs verkauft worden. Neben dem neuen Astra sollen die Modelle Opel Insignia und DS4 in Rüsselsheim weiterhin vom Band gehen. Bis 2024 will Opel alle seine Modelle in einer elektrifizierten Variante anbieten und ab 2028 komplett auf elektrische Fahrzeuge setzen.

Seit der Übernahme von Opel durch den französischen Konzern PSA im Jahr 2017 hatte es Unmut bei Beschäftigten und Gewerkschaften gegeben: Es wurden tausende Stellen abgebaut, Beschäftigte mit Abfindungen oder Vorruhestandsgeld entlassen und der Werkzeugbau am Standort Rüsselsheim geschlossen. Zwischenzeitlich stand eine Auslagerung des Werks nach Marokko im Raum.

Überraschend hatte Opel Anfang Februar verkündet, dass zur Produktion des neuen Astra und wegen Corona-bedingter Ausfälle nun mehrere hundert Leiharbeiter gesucht werden. Der Betriebsrat fordert darüber hinaus, auch beim Stammpersonal wieder aufzustocken.