Smart Homes, Klimatechnik, kilometerlange Datenkabel: Moderne Gebäude werden immer komplexer. Aber wer vermittelt zwischen Architekten und Technikern? Ein neuer Studiengang in Frankfurt soll die dringend gesuchten Fachkräfte liefern.

Wenn's mal wieder länger dauert: Der Berliner Flughafen (BER) und die Elbphilharmonie in Hamburg sind zwei prominente Beispiele dafür, wie sich Bauzeiten von Gebäuden verzögern und Kosten in die Höhe schnellen können, wenn es irgendwo hakt bei der Ausführung.

Häufig ist die Kommunikation das Problem. "Ingenieure verstehen oft die Gebäude nicht und umgekehrt die Architekten nicht die technischen Anforderungen", erklärt Jochen Abel, Professor an der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS) - ehemals bekannt als Fachhochschule Frankfurt. Dann kann im schlimmsten Fall ein ganzer Flughafenneubau über seine nicht funktionierende Rauchabzugsanlage stolpern.

Es klafft "eine große Lücke" zwischen Architekten und Technikern

Tatsächlich werden Gebäude technisch immer komplexer: Heizungsanlage, Lüftungstechnik, digitiale Steuerung, komplizierte Verkabelung für die Elektronik, massenhaft Datenkabel - das muss alles gut geplant werden. Auf der einen Seite arbeitet der Architekt, auf der anderen ein Lüftungs- oder Elektrotechniker. "Es braucht aber immer mehr Menschen, die das alles verstehen und sprachfähig sind über alle Gewerke hinweg", sagt Axel Bienkorb, Vorstand des Architekten- und Ingenieursvereins (AIV) Frankfurt.

Das Problem: Es gibt diese Menschen so gut wie nicht, auch weil es keine auf die exakten Anforderungen abgestimmte Ausbildung gibt. "Alles was nicht Türen, Decken oder Wände sind, fällt eigentlich in den Zuständigkeitsbereich der technischen Gebäudeausrüstung. Und dort haben wir ganz einfach einen eklatanten Fachkräftemangel", betont Bienkorb.

Moderne Gebäude werden mit immer mehr Technik ausgerüstet. Eine Herausforderung für Architekten und Ingenieure. Bild © picture-alliance/dpa

Diesen Mangel beklagt auch die Messe Frankfurt. "Da es viele Technologien und Softwares noch nicht so lange gibt, gibt es eben auch noch nicht so viele Menschen, die darauf spezialisiert sind", sagt Olaf Kühl vom Bereich Facility-Management. Die Lücke, die zwischen dem Architekten und den Technikern klaffe, sei "riesengroß" und als Arbeitgeber habe die Messe erhebliche Schwierigkeiten, Fachpersonal zu finden. "Der Aufholbedarf in diesem Bereich ist groß."

Neue Studiengänge sollen benötigte Fachkräfte liefern

Abhilfe soll nun ein neuer Bachelor-Studiengang an der Frankfurt UAS schaffen. Eigentlich sind es sogar zwei Studiengänge, die aber sehr eng verknüpft sind: "Real Estate und Facility Management" und "Real Estate und Integrale Gebäudetechnik". Die Messe züchtet sich damit ein Stück weit den Fachkräftenachwuchs selbst ran: Insgesamt eine Viertelmillion Euro steckt der Konzern als Sponsor in diese Ausbildung, zum Wintersemester 2018/19 starten die ersten 54 Studenten.

"Die geförderten Studiengänge kommen unserem Anliegen entgegen, geeignete Nachwuchsfachkräfte für die Betreuung und Entwicklung des Messegeländes zu gewinnen", heißt es aus der Geschäftsführung der Messe Frankfurt.

Das Konzept für die zwei neuen Studiengänge haben die Hochschule und der Architekten- und Ingenieursverein (AIV) gemeinsam entwickelt, auch abgestimmt auf die Bedarfe der Messe, die exemplarisch für viele andere Firmen steht. "Diese ersten 54 Studenten sind natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein", sagt AIV-Vorstand Bienkorb, "aber wir hoffen, dass die Kapazitäten an der UAS noch ausgeweitet werden".

Denn neben der Messe gibt es besonders in der Rhein-Main-Region viele Ingenieur- und Planerbüros, von denen viele auch genau diese Fachkräfte dringend suchen, die ab Oktober in Frankfurt ausgebildet werden. Und vielleicht schafft es einer von denen auch von Hessen bis nach Berlin und bringt endlich BER auf den richtigen Weg.