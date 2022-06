Das Land will Start-ups mit einem neuen Programm namens "Push" finanziell unterstützen.

Bewerbungen seien ab sofort bis einschließlich 1. August möglich, teilte das Wirtschaftsministerium am Samstag mit. Maximal 40.000 Euro könne ein Gründer oder eine Gründerin erhalten. 400.000 Euro sollen insgesamt in die Entwicklung marktfähiger Start-ups fließen. Zu viele gute Ideen scheiterten bisher am Zeitmangel, wenn Gründer nebenbei jobben müssten, sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne).