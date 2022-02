Daran kann sich der Berliner Pannenflughafen ein Beispiel nehmen: Am Frankfurter Airport ist ein neues Gate jetzt pünktlich fertig geworden. Das bringt auch Probleme mit sich.

Geschichten über Baupannen an Flughäfen haben in Deutschland wohl spätestens seit der Posse um den Hauptstadtflughafen Tradition. Aus der ursprünglich für 2007 geplanten Eröffnung wurde noch vor Baubeginn 2011, es folgte eine lange Serie von Verzögerungen, die an dieser Stelle nicht wiederholt werden soll. 2020 schließlich ging der Flughafen doch noch in Betrieb - kurz bevor wegen der Corona-Pandemie weltweit Flugverbindungen eingestellt wurden.

Der erste Teil des neuen Terminals am Frankfurter Flughafen kommt nun ebenfalls zur Unzeit. Gate G sei baulich fertig, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. Die beauftragten Baufirmen hätten damit begonnen zu prüfen, ob alles funktioniert - etwa Automatiktüren, Laufbänder, Gepäckförderanlagen, Lüft- und Heizsysteme. Dann könnte es losgehen - würde nicht die wichtigste Komponente fehlen.

Wo sind die Reisenden?

Denn Passagiere werden das Gebäude wohl frühestens in vier Jahren betreten können. Der Grund ist die Corona-Pandemie. In den vergangenen beiden Jahren brach die Zahl der Reisenden ein, um 45 Millionen verglichen mit dem Vorkrisenjahr 2019. Wer braucht da schon die zusätzliche Kapazität von fünf Millionen Passagieren, die das neue Gate G bieten soll?

Fraport jedenfalls geht davon aus, dass die Passagierzahlen erst 2026 wieder so hoch sein werden wie vor Corona. Der Betriebsstart des Terminals 3, mit drei Flugsteigen inklusive des Flugsteigs G, ist daher auch erst für 2026 angedacht.

Vier Milliarden Euro kostet das neue Terminal

Das dritte Passagier-Terminal im Süden des Geländes ist lange geplant, soll vier Milliarden Euro kosten und ist wohl auch notwendig, wenn das seit 2011 erweiterte Vierbahnen-System des Flughafens voll ausgenutzt werden soll. Technisch möglich wären in Frankfurt laut Planfeststellung mehr als 700.00 Flüge, während 2021 gerade einmal 262.000 Starts und Landungen gezählt wurden.

Im Rekordjahr 2019 waren die beiden existierenden Terminals bei rund 514.000 Flügen und 70,5 Millionen Passagieren allerdings deutlich überlastet. Auf Druck neuer Anbieter wie der irischen Fluggesellschaft Ryanair hatte Fraport 2018 entschieden, den zweiten Bauabschnitt des neuen Terminals vorzuziehen und bis 2022 den Flugsteig G fertigzustellen.

Zweistellige Zahl an Personal am leeren Gate

Dieser Zeitplan wurde trotz Corona eingehalten - sodass das neue Gate in den kommenden Jahren zum "Geister-Pier" wird. Im sogenannten ruhenden Betrieb ist nach Auskunft von Fraport eine niedrige zweistellige Zahl an Personal nötig. Zu den Kosten wollte sich der MDax-Konzern nicht äußern. Er wies aber darauf hin, dass die Inbetriebnahme bei Bedarf vorgezogen werden könne. 12 Monate Vorlaufzeit brauche es aber, um etwa die Läden am neuen Terminal zu vermieten und einzurichten.

Ob Ryanair bei der Eröffnung des neuen Terminals am Start sein wird, ist derzeit offen. Der Billigflieger gab im Januar bekannt, sich wegen gestiegener Start- und Landegebühren zum Sommerflugplan 2022 komplett aus Frankfurt zurückzuziehen. Den neuen Flugsteig G schätze er als "sehr effizientes Terminalgebäude" ein, sagte Ryanair-Manager Andreas Gruber nur wenige Tage nach Bekanntgabe des Rückzugs. Und gab damit zu erkennen, dass eine Rückkehr der Ryanair nach Frankfurt lediglich eine Frage des Preises sein wird.