Nach vierjähriger Bauzeit ist am Montag das zusätzliche Streckengleis am Homburger Damm für Zufahrten am Frankfurter Hauptbahnhof in Betrieb genommen worden.

Mit dem 800 Meter langen Gleis zwischen Hauptbahnhof und Mainzer Landstraße wird ein "Nadelöhr" im Frankfurter Fern- und Nahverkehr beseitigt.