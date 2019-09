Nach einem Unfall in der Nähe von Kassel ist die A44 in Richtung Dortmund voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden sich bis in den Nachmittag hinziehen.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Sperrung auf der A44 - Einschätzung von Polizeisprecher Matthias Mänz [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Auf der Autobahn 44 bei Kassel ist am Dienstag ein Lastwagen umgekippt. Er blockiert beide Fahrspuren in Richtung Dortmund, der Verkehr staut sich nach Polizeiangaben zwischen den Anschlussstellen Kassel-Bad Wilhelmshöhe und Zierenberg auf mehr als elf Kilometer. Die Bergungsarbeiten haben begonnen, werden sich aber aller Voraussicht nach bis 16 Uhr hinziehen, teilte die Polizei mit. Auch die Umleitungsstrecken sind bereits überlastet.

Fahrer leicht verletzt

Der Unfall hatte sich gegen 8 Uhr zwischen den Anschlussstellen Zierenberg und Breuna ereignet. Aus noch ungeklärter Ursache habe der Lastwagen zunächst die Leitplanke gestreift, berichtete das Polizeipräsidium Nordhessen. Als der Fahrer gegenlenken wollte, sei dann der Laster umgekippt.

Der 50 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Das Fahrzeug soll mit Hilfe eines Krans geborgen werden. Zuvor muss noch die aus Kunststoff-Röhren bestehende Ladung von einem anderen Lkw abtransportiert werden.