Eigentlich wollten Lufthansa und die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo längst verkünden, wie es im Tarifkonflikt weitergeht. Doch die Verhandlungen dauern an. Falls sie scheitern, droht Ufo mit weiteren Streiks.

Die Lufthansa und die Kabinengewerkschaft Ufo haben ihre Gespräche über eine mögliche Schlichtung ihres Tarifkonflikts verlängert. Die Sondierungen dauerten auch am Dienstag noch an, erklärten Sprecher beider Seiten in Frankfurt.

Ufo hatte eigentlich angekündigt, am Montag darüber zu informieren, wie es im Tarifkonflikt weitergeht. Später hatten beide Parteien gesagt, man werde spätestens an diesem Dienstag ein Ergebnis präsentieren. Ob es dazu kommen wird, blieb zunächst unklar.

Streiks bei Lufthansa-Töchtern möglich

Ufo hat für den Fall des Scheiterns der Gespräche neue Streiks in verschiedenen Lufthansa-Flugbetrieben angedroht. In der vergangenen Woche hatte sie an zwei Tagen die Lufthansa-Kerngesellschaft bestreikt und so rund 1.500 Flüge verhindert. Die Gewerkschaft bewertete den Streik als "vollen Erfolg".

Ufo-Sprecher Nicoley Baublies hatte nach den Streiks gefordert, bei der Lufthansa müsse "eine völlige Kehrtwende her". Baublies sagte: "Entweder wir haben eine Lösung oder wir werden eben verkünden, dass es eine massive Ausweitung geben muss." Nach Urabstimmungen ist Ufo auch bei vier Lufthansa-Töchtern streikbereit: bei Germanwings, Eurowings Deutschland, Lufthansa CityLine und SunExpress Deutschland.

Mehr als nur Tarifkonflikt

In dem Tarifkonflikt geht es nur vordergründig um Spesen und Zulagen für die rund 21.000 Flugbegleiter der Lufthansa-Kerngesellschaft. Lufthansa hat die Ufo-Führung nach internen Führungskämpfen monatelang nicht anerkannt und zudem parallele Verhandlungen mit der Konkurrenz-Gewerkschaft Verdi aufgenommen. Nun stellt sich die Frage, welche Gewerkschaft künftig die Tarifverträge für die Flugbegleiter aushandelt und unterzeichnet.

Ufo will erreichen, dass Saisonkräfte schneller in reguläre Arbeitsverhältnisse wechseln können. Hier versucht auch Verdi, einen verbesserten Tarifvertrag mit der Lufthansa zu erzielen. Die rund 3.500 saisonalen Flugbegleiter sind in München und Frankfurt stationiert und verdienen deutlich weniger als die Stammkräfte.

Sendung: YOU FM, 12.11.2019, 9 Uhr