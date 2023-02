Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen in die nächste Runde. Am Dienstag trifft es Gießen und Offenbach. Unter anderem werden Kitas, kommunale Verwaltungen und soziale Einrichtungen bestreikt.

Mit einer Ausweitung von Warnstreiks in Mittelhessen und Offenbach will die Gewerkschaft Verdi im Tarifstreit um die Beschäftigten von Bund und Kommunen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Am Dienstag Streiks in Gießen und Offenbach

Nach dem "unzureichenden Angebot der Arbeitgeber" hat die Gewerkschaft am Freitag für kommenden Dienstag zum Streik aufgerufen. Tarifbeschäftigte, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Studierende im öffentlichen Dienst in Gießen und Offenbach sollen in den Ausstand treten.

Dazu zählen laut Verdi unter anderem die Beschäftigten von kommunalen Dienststellen und Einrichtungen wie Kreis-, Städte- und Gemeindeverwaltungen, kommunale Kitas und Bauhöfe sowie Beschäftigte der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler sozialer Einrichtungen und der Sparkasse.

Zweite Runde ohne Ergebnis

Die Tarifverhandlungen laufen seit Januar. Begleitet wurden sie zuletzt von massiven Warnstreiks, unter anderem auch im öffentlichen Nahverkehr in Wiesbaden. In Frankfurt standen für einen Tag alle U- und Straßenbahnen still und auch am Flughafen ging nichts. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für rund 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen war am Donnerstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Auszubildende sollen 200 Euro mehr bekommen. In Hessen sind laut Verdi 120.000 Beschäftigte betroffen. Die Arbeitgeberseite hatte die Forderungen als "nicht leistbar" abgelehnt.