Warnstreiks in Hessen am Dienstag und Mittwoch

Nach dem Streik ist vor dem Streik: Am Dienstag will Verdi mit einem "Großwarnstreik" im öffentlichen Dienst den Druck auf die Arbeitgeber weiter erhöhen. Betroffen sein wird vor allem Wiesbaden. Am Tag darauf geht's weiter.

Geschlossene Verwaltungen, stillstehende Busse, keine Müllabfuhr, Notbetrieb in kommunalen Kliniken: In mehreren Kreisen und Städten in Hessen wird am Dienstag erneut gestreikt. Diesen selbst ernannten "Großwarnstreik" im öffentlichen Dienst an kündigte die Gewerkschaft Verdi Hessen in der Nacht zum Montag an.

Die Beschäftigten sind aufgerufen, den ganzen Tag die Arbeit niederlegen. Betroffen sind die Städte Wiesbaden, Rüsselsheim Limburg und Idstein sowie die Kreise Rheingau-Taunus und Limburg-Weilburg.

Kein Busverkehr in Wiesbaden

In Wiesbaden etwa werden die Busse des Betreibers ESWE wohl den ganzen Tag im Depot stehenbleiben; auch Mülltonnen dürften nicht geleert werden. Die Stadtverwaltung mitsamt der Zulassungsstelle sollen am Dienstag ebenfalls bestreikt werden und geschlossen bleiben. In der Landeshauptstadt sollen zudem eine Demonstration und eine Kundgebung stattfinden.

Bestreikt werden sollen am Dienstag auch die Kreisverwaltungen im Landkreis Limburg-Weilburg und im Rheingau-Taunus-Kreis. Dasselbe gilt laut Verdi auch für die kommunalen Kliniken in Wiesbaden, Limburg und Idstein.

Im Februar und März hatten bereits tausende Beschäftige aus dem öffentlichen Dienst gestreikt. Zuletzt hatten vergangene Woche Beschäftigte an kommunalen Kliniken und in Pflegeeinrichtungen für zwei Tage die Arbeit niedergelegt, Anfang März waren 5.000 Kita-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter auf die Straße gegangen, alleine in Frankfurt waren es 1.500.

Mittwoch: Großstreiktag im Süden

Während die Warnstreiks in West- und Mittelhessen zeitlich auf Dienstag beschränkt bleiben, soll im Verdi-Bezirk Südhessen sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch gestreikt werden. In Rüsselsheim werden am Dienstag neben der Stadtverwaltung auch städtische Kitas, Krippen und Betreuungsschulen betroffen sein.

Am Mittwoch sind schließlich in den Kreisen Groß-Gerau, Bergstraße, Odenwald, Darmstadt-Dieburg und in der Stadt Darmstadt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dutzender Stadt- und Kreisverwaltungen sowie kommunaler Einrichtungen wie Sparkassen und Kliniken zu Warnstreiks aufgerufen. Eine zentrale Protestkundgebung soll am Vormittag in Darmstadt stattfinden.

Arbeitgeber: Forderungen unbezahlbar

Der Streik soll eine knappe Woche vor der nächsten Verhandlungsrunde für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen nochmal den Druck auf die Entscheider erhöhen. Die Gewerkschaften Verdi und Komba sowie der Beamtenbund DBB fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro pro Monat mehr.

Die kommunalen Arbeitgeber hatten diese Forderung bereits als unbezahlbar abgelehnt. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es Ende Februar trotz eines Angebots der Arbeitgeber noch keine Annäherung gegeben.