Auf zahlreichen Buslinien müssen die Kunden mit Ausfällen rechnen: In Hessen werden seit dem Morgen wieder private Bus-Unternehmen bestreikt. Der jüngste Ausstand ist erst wenige Wochen her.

Videobeitrag Video Busfahrer streiken in Hessen Video Busse bleiben in Frankfurt im Depot. Bild © hr Ende des Videobeitrags

Probleme im hessischen Busverkehr sind an diesem Freitag vorprogrammiert: Erneut hat die Gewerkschaft Verdi die Fahrer der privaten Busunternehmen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, der auch am Dienstag und Mittwoch (21. und 22. Mai) nach Pfingsten andauern soll.

Der Streik sei planmäßig angelaufen, die Streikbeteiligung liege bei fast 100 Prozent, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Jochen Koppler am Freitagmorgen.

Pendlerinnen und Pendler sowie Schülerinnen und Schüler dürfte das besonders betreffen. Grund für den Warnstreik sind die erneut unterbrochenen Tarifverhandlungen für die rund 6.000 Beschäftigten in dem Sektor.

Betroffen sind Busbetriebe der Deutschen Bahn in Nordosthessen (Homberg/Efze, Melsungen und Rotenburg) sowie Busbetriebe in Fulda, Gießen, Frankfurt, Maintal (Main-Kinzig), Offenbach, Oberursel (Hochtaunus), Hanau, Nidderau, Büdingen (beide Wetterau), Gelnhausen, Bad Homburg, Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg), Rüsselsheim und Wiesbaden.

Voraussichtlich alle Buslinien in Frankfurt betroffen

Für Frankfurt teilte die lokale Nahverkehrsgesellschaft Traffiq mit, dass voraussichtlich nahezu alle 68 Buslinien bestreikt werden. Darunter ist auch die Linie 61, die sonst regelmäßig von Besuchern des regionalen Volksfestes Wäldchestag im Stadtwald genutzt wird.

Die ÖPNV-Kunden könnten aber die übrigen öffentlichen Verkehrsmittel wie S-Bahnen, Straßenbahnen, Regionalzüge, U-Bahnen und zwei Kleinbuslinien nutzen, wie Traffiq mitteilte.

In Offenbach sind vom Streik auch die Beschäftigten der Stadtwerke-Tochtergesellschaften MMO Main Mobil Offenbach und Offenbacher Verkehrs-Betriebe (OVB) betroffen.

Wiesbaden: Ausfälle möglich

Die Stadt Wiesbaden rechnet an den Streiktagen Freitag, 17. Mai, Dienstag, 21. Mai, und Mittwoch, 22. Mai mit Verzögerungen und Ausfällen bei manchen Bussen im Liniennetz von ESWE Verkehr.

Fahrplanabweichungen kann es demnach auf den Linien 39 und 46 geben, weil diese von Partnerunternehmen bedient werden.

Große Einschränkungen in Fulda

Der Warnstreik von Verdi hat laut Mitteilung der Rhön Energie Bus GmbH enorme Auswirkungen auf die Busbetriebe im Landkreis Fulda einschließlich der Stadt Fulda.

Der Schüler- und Linienverkehr im Bereich der Rhön Energie fällt demnach fast vollständig aus. Das gilt auch für die Linien in den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg und Main-Kinzig.

Lange Schichten, kurze Pausen

Laut Verdi herrscht im privaten Busgewerbe dramatischer Personalmangel. Die Gewerkschaft beklagt überlange Schichten, geteilte Dienste, kurze Pausen, zahllose Überstunden und hohe Krankenstände.

Im aktuellen Tarifstreit mit dem Landesverband hessischer Omnibusunternehmer (LHO) fordert die Gewerkschaft unter anderem mehr Geld für die rund 6.000 Beschäftigten. Die Gehälter sollen zweimal um jeweils 8,5 Prozent steigen, außerdem fordert Verdi einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro.

Busfahrerstreik behindert Pendler- und Schülerverkehr Viele Fahrgäste haben am Donnerstag in Hessen vergeblich auf ihre Busverbindungen gewartet. Mit einem ganztägigen Warnstreik bei den privaten Busunternehmen legte die Gewerkschaft Verdi vor allem den Linienverkehr in mittleren Städten und auf dem Land lahm. Zum Artikel

Der Arbeitgeberverband LHO lehnte die Verdi-Forderungen als nicht finanzierbar ab. Deshalb scheiterten die Verhandlungen zuletzt. "Strittig waren insbesondere die Themen Pausenregelung, Entgelt, Urlaub Dienstplangestaltung und Inflationsausgleich", zählte Verhandlungsführer Jochen Koppel auf, "also fast alles." Für den 24. Mai haben Gewerkschaft und Arbeitgeberverband einen neuen Verhandlungstermin vereinbart.

LHO-Geschäfts- und Verhandlungsführer Volker Tuchan sagte am Donnerstag, er halte die Warnstreiks mit Blick auf eine vereinbarte weitere Tarifrunde für "unnötig und nicht mehr zeitgemäß". Gestückelte Streiktage um das Pfingstwochenende herum irritierten vor allem die Fahrgäste, "die hierunter zu leiden haben". Das "immer wieder strapazierte Instrument des Streiks" sei "in den komplexen Tarifauseinandersetzungen des Jahres 2024 nicht mehr hilfreich".

Zweiter Streik binnen weniger Wochen

Bereits am 24. April hatte Verdi die Belegschaften zu einem Warnstreik aufgerufen, sodass viele Fahrten ausfielen. In den großen Städten war von dem Ausstand im April wenig zu spüren gewesen, da für viele Fahrer in Kassel, Marburg, Darmstadt und Wiesbaden andere Tarifverträge gelten und es daher keine Ausfälle gab. In Frankfurt konnten die Gäste trotz fehlender Busse meist auf andere Verkehrsträger ausweichen.