Der ADAC hat die Preise im ÖPNV in 21 deutschen Großstädten verglichen. Das Ergebnis für Frankfurt ist dabei durchwachsen: Monats- und Wochenkarten sind im Vergleich besonders teuer - Tageskarten hingegen vergleichsweise günstig.

Bus- und Bahnkunden müssen für ihre Monatskarte in Frankfurt deutlich tiefer in die Tasche greifen als in anderen deutschen Großstädten. Nur in Hamburg, Köln und Bonn ist ein solches Ticket teurer. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Auswertung des Autofahrerclubs ADAC von Daten aus 21 Städten hervor.

Demnach zahlt ein Erwachsener für die Monatskarte des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) im Frankfurter Stadtgebiet 90,40 Euro. Im Durchschnitt der untersuchten Städte waren es 77,50 Euro. Monatskarten werden häufig von Pendlern genutzt. Der Fahrgastverband Pro Bahn übte Kritik: Der Nahverkehr brauche mehr öffentliche Gelder, um attraktive Tarife anbieten zu können.

RMV-Preise schon immer relativ hoch

Deutlich günstiger als in Frankfurt sind Pendler dem ADAC zufolge etwa in München und Dresden unterwegs mit 55,20 Euro beziehungsweise 61,50 Euro im Monat. Am teuersten ist Hamburg mit fast doppelt so hohen Kosten (109,20 Euro). Einzelfahrten und Wochenkarten für Bus, Bahn oder Tram sind in Frankfurt ebenfalls relativ teuer: Mit 2,75 Euro für Einzeltickets bzw. 26,10 Euro für eine Woche liegt die Stadt recht nahe an den jeweiligen Höchstpreisen, die in Nürnberg (Einzelticket: 3,20 Euro) und Berlin (Wochenkarte: 30 Euro) erreicht werden.

"Die Preise im Rhein-Main-Verkehrsverbund sind schon immer relativ hoch gewesen", kritisierte Pro Bahn. Allerdings müsse sich der RMV zu einem großen Teil aus eigenen Ticketeinnahmen finanzieren. Andere Verkehrsverbünde in Deutschland bekämen prozentual gesehen höhere Steuerzuschüsse. Vom RMV lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Fahrradmitnahme kostenlos

Hessens größte Stadt schneidet allerdings in anderen Bereichen des ADAC-Vergleichs sehr gut ab: So ist das Tagesticket mit 5,35 Euro in Frankfurt besonders günstig, billiger ist es nur in Stuttgart. Zudem sei die Fahrradmitnahme in Frankfurt wie in Hamburg und Hannover kostenlos. "Tageskarten lohnen sich in Frankfurt sehr schnell", lobte der Fahrgastverband Pro Bahn. Auch gebe es eine Reihe vergünstigter Tickets - etwa für Schüler und ab 2020 das geplante Seniorenticket.

Sendung: hr-iNFO, 19.6.2019, 6.00 Uhr