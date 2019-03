Begleitet von Protesten hat Offenbach die Erhöhung der Grundsteuer B abgesegnet und wird damit in diesem Bereich zur teuersten Stadt Deutschlands. Ein Stadtverordneter der Piratenpartei gerät mit der Stadtpolizei aneinander.

Wer in Offenbach wohnen will, muss zukünftig tiefer in die Tasche greifen. Die Stadtverordneten beschlossen am Donnerstagabend die umstrittene Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 600 auf rekordverdächtige 995 Punkte, wie ein Sprecher der Stadt sagte.

Offenbach wird teuerste Stadt Deutschlands

Hintergrund der Reform ist ein Riesenloch in der Haushaltskasse. Offenbach braucht Geld, um die Genehmigung für dringend benötigte Kredite und den Bau von Schulen zu erhalten. Ein Teil davon soll jetzt durch die zum 1. Januar 2019 rückwirkende Grundsteuer-Explosion finanziert werden.

Weitere Informationen Grundsteuer A und B Die Grundsteuer steht den Städten und Gemeinden zu. Es gibt zwei verschiedene Arten. Die Grundsteuer A gilt für Grundstücke, die land- und forstwirtschaftlich genutzt werden. Die Grundsteuer B wird auf bebaute oder bebaubare Grundstücke erhoben. Ende der weiteren Informationen

Offenbach wird damit in der inoffiziellen Steuersatz-Rangliste der 100 größten deutschen Städte auf Platz eins katapultiert. Zum Vergleich: In Frankfurt liegt der Steuersatz auf Grundstücks- und Gebäudeeigentum bei 500 Prozentpunkten, in Kassel bei 490.

Stadtkämmerer Peter Freier (CDU) hatte die Erhöhung für unausweichlich erklärt. Offenbach wachse jährlich um bis zu 3.000 Einwohner, neue Kitas und Schulen seien nötig. Die hoch verschuldete Stadt mit ihren inzwischen fast 140.000 Einwohnern wird von einer Koalition aus CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern regiert.

Die Bürger begehren auf

Die Anhebung wird neben Gewerbebetrieben in Offenbach, die 45 Prozent des Grundsteueraufkommens leisten, vor allem auch die Mieter treffen. Denn Eigentümer können die Grundsteuer B komplett auf sie umlegen. Je nach Bemessungsgrundlage können Mehrkosten in Höhe von mehreren hundert Euro pro Jahr anfallen.

Dass das den Bürgern nicht gefällt, überrascht da wenig. Fast 4.000 Menschen haben eine Online-Petition gegen die Steuererhöhung unterzeichnet. Volker Behrens von der Gruppe "AG Wohnen", die sich für bezahlbaren Wohnraum einsetzt, rief bereits am Montag zu einer Protestaktion auf. Statt der erwarteten 100 Teilnehmer kamen 300. Auch am Donnerstag demonstrierten Menschen mit Schildern. Das Rathaus wurde am Nachmittag geschlossen, nur angemeldete Besucher durften zur Stadtverordnetenversammlung hinein.

Stadtverordneter wird von festgehalten

Im Vorfeld der Abstimmung geriet der Stadtverordnete Grégory Engels (Piratenpartei) mit der Offenbacher Stadtpolizei aneinander. Wie auf einem Bild zu erkennen ist, wurde Engels von mehreren Mitarbeitern fixiert und kontrolliert. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa gaben die Stadtpolizisten an, dass er sich einer Personenkontrolle entzogen habe und weggerannt sei. Engels selbst teilte bei Twitter mit, dass er sich als Abgeordneter ausgewiesen und lediglich einer Durchsuchung seines Rucksacks widersprochen habe. Der Offenbacher Polizei war der Vorfall nicht bekannt.

Bild © picture-alliance/dpa

Sendung: hr-iNFO, 1.3.2019, 6 Uhr