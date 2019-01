Siemens schließt seinen Ingenieursstandort in Offenbach und zieht mit gut 400 Beschäftigten ins benachbarte Frankfurt. Der Betriebsrat spricht von einer Mogelpackung.

Siemens verlegt seinen Ingenieursstandort von Offenbach nach Frankfurt. Im Sommer werden die 430 Beschäftigten der Kraftwerksparte vom Kaiserlei nach Frankfurt-Niederrad umziehen. Der Konzern bestätigte am Dienstag gegenüber dem hr einen entsprechenden Bericht der Frankfurter Rundschau.

Vom Kaiserlei nach Niederrad

Der Standort in Offenbach soll bis Herbst 2020 aufgelöst werden. Bitter für die notorisch hochverschuldete Stadt, der damit weitere gewerbliche Arbeitsplätze und Steuereinnahmen verloren gehen.

"Der Standort in Offenbach wird aufgegeben, wesentliche Kernfunktionen werden jedoch weiter im Rhein-Main-Gebiet verbleiben", sagte eine Siemens-Sprecherin dem hr. Für die Mitarbeiter wird ein Bürohaus im Frankfurter Stadtteil Niederrad angemietet. Man habe verschiedene Immobilien geprüft und halte den Standort im Süden Frankfurts für am besten geeignet, so die Sprecherin.

Betriebsrat: "Mogelpackung"

Kritik zu dem Unzug nach Frankfurt kam vom Betriebsratsvorsitzenden Matthias Tiessen: "Aus meiner Sicht ist das eine politische und keine betriebswirtschaftliche Entscheidung", sagte Tiessen dem hr. Die schwierige Auftragslage für den Offenbacher Standort sei unbestritten. Aber nachdem man die Belegschaft bereits fast halbiert habe, hätte man seiner Meinung nach auch am Standort bleiben können. Das wäre auch kostengünstiger gewesen, so der Betriebsrat.

Er könne zudem keine Sachgründe für einen Umzug nach Frankfurt erkennen, erklärte Tiessen weiter: "Das ist eine inhaltliche Mogelpackung - gottlob in diesem Fall zugunsten der 430 Mitarbeiter, die übernommen werden."

Von Frankfurt weiter an den Flughafen?

Siemens unterhält in Frankfurt-Niederrad bereits eine Vertriebs- und Service-Niederlassung mit 1.100 Beschäftigten. Diese soll voraussichtlich in drei Jahren in das neue Gewerbegebiet Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen verlegt werden. Ob auch die Ingenieure aus Offenbach dorthin umziehen sollen, ließ der Konzern am Dienstag offen.

Dass Siemens den Offenbacher Standort aufgeben will, war seit Monaten bekannt. Der Ingenieursstandort fällt einem Stellenabbau zum Opfer, womit der Konzern auf den anhaltenden Markteinbruch in der Kraftwerksparte reagiert.

So wurde im vergangenen Herbst bekannt, dass mehr als 300 der ursprünglich 790 Beschäftigten das Unternehmen verlassen müssen. Betriebsbedingte Kündigungen sollen dabei vermieden werden. Der Stellenabbau soll ebenfalls bis Herbst 2020 abgeschlossen sein. Ursprünglich wollte Siemens alle Arbeitsplätze des Offenbacher Standortes abbauen. Dagegen gab es massive Proteste der Belegschaft.