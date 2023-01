GKN schließt Werk in Zwickau

Der Autozulieferer GKN Driveline Deutschland will sein Werk in Zwickau schließen.

Grund seien strukturelle Veränderungen in der Automobilindustrie, teilte das Unternehmen mit Sitz in Offenbach am Mittwoch mit. Für die rund 800 betroffenen Beschäftigten sollen sozialverträgliche Lösungen gefunden werden.