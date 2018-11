Kaum Regen von Mai bis September - das hat auch Folgen für das Weihnachtsfest: Bäume dürften früher nadeln, Experten warnen vor verfrühtem Schmücken. Aber die eigentlichen Folgen der Dürreperiode kommen erst in ein paar Jahren.

Der Klimawandel verändert das Weihnachtsfest - ein Phänomen, das sich schon seit vielen Jahren beobachten lässt. Wenn sich die Veränderungen bisher aber vor allem vor der Haustür abgespielt haben, etwa weil es wärmer ist und seltener Schnee liegt, so finden sie dieses Jahr auch im Wohnzimmer statt: Der extrem trockene Sommer könne dazu führen, dass die Bäume etwas früher nadeln als sonst, sagt Carsten Thiel vom hessischen Waldbesitzerverband. Er empfiehlt daher, die Bäume erst kurz vor dem Fest zu kaufen oder selbst zu schlagen.

Deutlich problematischer wird aber die Situation in sieben oder acht Jahren. Denn vor allem die jungen Bäume, die dieses und vergangenes Jahr gepflanzt wurden, sind zum Teil vertrocknet. Ihre Wurzeln reichten nicht tief genug in die Erde, um bei dem gesunkenen Grundwasserspiegel noch an Wasser zu kommen. Wie stark der Baumbestand unter dem trockenen Sommer tatsächlich gelitten hat, lasse sich frühestens im kommenden Jahr verlässlich feststellen, sagt Thiel. Aber die Auswirkungen seien dramatisch: "Wir werden mit diesen Folgen teilweise noch Jahrzehnte zu tun haben", glaubt er.

"Alles, was wir gepflanzt haben, ist kaputt"

Petra Westphal, Sprecherin vom Landesbetrieb Hessen Forst, sagt: "Ganze Reihen der jungen Pflänzchen" seien der Dürre zum Opfer gefallen - unabhängig von der Baumsorte. Spätestens nächstes Frühjahr soll klar sein, wie stark der hessische Staatswald insgesamt betroffen ist. Das Besondere an der Dürre sei, dass das ganze Land betroffen ist: "Normalerweise ist es zumindest im Norden deutlich nasser als im Süden, aber dieser Sommer war überall viel zu trocken."

Das bestätigt Frank Becker, der in Kassel einen Forstbetrieb unterhält: "So eine Trockenheit habe ich noch nicht erlebt. Alles, was wir dieses Jahr neu gepflanzt haben, ist kaputt", berichtet er. Rund 800 Nordmanntannen- und Blaufichten-Setzlinge hat er Ende April, Anfang Mai in die Erde gebracht, also etwa zeitgleich mit den letzten Regentropfen vor der Dürre. Damit sind nicht nur die Pflanzen verloren, sondern auch die dafür aufgewendete Zeit - und die Einnahmen in einigen Jahren. 2019 müssten eigentlich doppelt so viele Bäume gepflanzt werden, um den Verlust zu kompensieren, sagt Becker - "aber da kommen die Baumschulen nicht hinterher".

Die Preise bleiben trotzdem stabil

Gegen die Dürre anzugießen war keine Option, erklärt Carsten Thiel vom Waldbesitzerverband: "Auf einem Hektar kann man um die 5.000 Bäume anpflanzen. Wenn ich jedem Baum nur einen Liter pro Woche zukommen lassen möchte, was eigentlich viel zu wenig ist, komme ich schon auf Wahnsinns-Wassermengen. Zumal die meisten Baumschulen deutlich mehr als einen Hektar bepflanzen." Hinzu komme, dass beispielsweise im Vogelsberg das Grundwasser so weit sank, dass das Trinkwasser knapp wurde - "da gibt es andere Prioritäten als Weihnachtsbäume".

Dennoch: Dieses Jahr bleiben die Preise wohl weitgehend stabil, nicht nur bei Frank Becker. Der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger rechnet mit geringfügigen Steigerungen von 50 Cent bis 1 Euro pro laufendem Meter. Und die Vorliebe ist nach wie vor klar: Drei von vier verkauften Bäumen sind Nordmanntannen, gefolgt von Blaufichte (15 Prozent) und sonstigen Fichten (7 Prozent). Und der Trend geht zum Regionalen: Inzwischen werden weniger als zehn Prozent der Bäume importiert, nach wie vor hauptsächlich aus Dänemark. Vor zehn Jahren lag der Anteil der Importbäume noch bei 25 Prozent.

Weitere Informationen Tipps für den Weihnachtsbaum Damit die Bäume auch trotz des trockenen Sommers nicht zu sehr nadeln, empfiehlt Petra Westphal von Hessen Forst: "Je später man den Baum kauft, umso besser. Vor allem, wenn er aus der Region kommt und frisch geerntet ist, ist er noch feucht von innen. Vielerorts kann man den Baum auch selbst schlagen. Zuhause sollte man den Baum immer ins Wasser stellen. Falls die Tage vor Weihnachten frostig sind, empfiehlt es sich, ihn mindestens einen halben Tag vor dem Schmücken in die Wohnung zu holen und antauen zu lassen. Dann werden die Zweige geschmeidig. Wenn man das Netz von unten nach oben aufschneidet und den Baum dann nochmal einen halben Tag stehen lässt, können sie sich schön entfalten." Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, maintower, 22.11.2018, 18 Uhr