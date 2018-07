Dem Rüsselsheimer Autobauer Opel droht möglicherweise eine weitere Schrumpfkur. Laut einem Zeitungsbericht denkt der Mutterkonzern PSA über einen Teilverkauf des Entwicklungszentrums nach. Der Betriebsrat ist in Alarmstimmung.

Der Opel-Gesamtbetriebsrat ist empört. Die französische Zeitung "Le Monde" meldet, dass sich der Mutterkonzern PSA möglicherweise von Teilen des Rüsselsheimer Entwicklungszentrums trennen will – und auch schon Gespräche mit Interessenten führt. PSA habe den Verkauf bestimmter Abteilungen angeboten. Davon betroffen: knapp 4.000 Beschäftigte in Rüsselsheim.

Gesamtbetriebsrat: Verkauf würde Opel die Zukunft nehmen

Vom Gesamtbetriebsrat heißt es, Forschung und Entwicklung seien das Herz der Marke Opel. Mit einem Verkauf nehme man dem Konzern die Zukunft. Gemeinsam mit der IG-Metall werde man sich gegen solche Pläne wehren. Betriebsratschef Schäfer-Klug teilte mit, das Management habe Verkaufsabsichten zuletzt noch verneint.

Sollte der Zeitungsbericht stimmen, hätten PSA und das Opel-Management "die Unwahrheit gesagt". Für Donnerstag ist jetzt eine Betriebsversammlung geplant. Eingeladen ist auch Opel-Chef Michael Lohscheller. Er soll den Arbeitnehmer-Vertretern Rede und Antwort stehen.

Opel-Chef Lohscheller: Es gibt noch keine Entscheidung

In einer Mitteilung hat sich Lohscheller schon zu dem Fall geäußert. Dort erklärt er, es gebe noch keine Entscheidungen. Alle künftigen Opel-Modelle würden in Rüsselsheim entwickelt. Aber: Es fielen Auftragsarbeiten für die frühere Mutter General Motors weg. Um das aufzufangen, würden verschiedene Möglichkeiten geprüft. Dazu gehörten auch strategische Partnerschaften mit anderen Unternehmen.

Auch in Berlin ist Opel wieder in den Fokus geraten. Man habe die Berichte zur Kenntnis genommen und verfolge die Entwicklung "sehr genau", sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums und verwies auf Äußerungen von Minister Peter Altmaier (CDU).

Demnach müsse es das Ziel sein, "Arbeitsplätze und Standorte und auch die Forschung und Entwicklung am Standort Deutschland zu erhalten". Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte PSA erst im April aufgefordert, Zusagen hinsichtlich der Arbeitsplätze einzuhalten

Noch immer ohne Schwung

Opel ist bisher auch unter dem neuen Mutterkonzern noch nicht so recht in Schwung gekommen. In den ersten vier Monaten lag der Marktanteil von Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall laut Herstellerverband ACEA in Europa bei 5,7 Prozent. Das ist etwa die Hälfte dessen, was VW auf die Waage bringt. Mit VW konnten sich die Rüsselsheimer einst messen.

Sendung: hr-iNFO. 04.07.2018, 11.00 Uhr