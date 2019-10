Der Autobauer Opel hat weitere Elektro-Modelle angekündigt.

Bis 2021 stünden acht E-Autos in wichtigen Volumensegmenten zur Verfügung, sagte Opel-Chef Lohscheller am Freitag. So sollen in zwei Jahren elektrische Varianten von Combo, Zafira, Mokka X und Astra bestellbar sein.