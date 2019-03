Opel will noch in diesem Jahr mit zunächst drei Modellen auf den russischen Markt zurückkehren.

Zum Start im vierten Quartal werden 15 bis 20 Händler in den größten Städten des Landes Opel-Partner sein, wie der Autobauer am Donnerstag in Rüsselsheim mitteilte. Angeboten werden sollen der Geländewagen Grandland X, der Großraum-Pkw Zafira Life und der Transporter Vivaro.