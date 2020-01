Für die Opel-Mitarbeiter beginnt das neue Jahr mit einer schlechten Nachricht: Der Autobauer plant den nächsten Stellenabbau. Die Rede ist von bis zu 4.100 Stellen.

Beim Autobauer Opel droht offenbar ein weiterer massiver Stellenabbau. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Angepeilt wird demnach ein Abbau im vierstelligen Bereich. Am Dienstagmittag sollen die Beschäftigten am Stammsitz in Rüsselsheim über die Details informiert werden. Sprecher von Opel und der IG Metall Mitte wollten sich am Morgen auf Nachfrage nicht zu den Berichten äußern.

Den Berichten zufolge geht es um den Abbau von rund 2.000 Stellen bis 2025. Überkapazitäten gebe es beispielsweise im Werkzeug- und Prototypenbau. Im Gegenzug soll der Kündigungsschutz um zwei Jahre bis 2025 verlängert werden, wie aus Unternehmenskreisen zu hören ist. Außerdem soll der Astra ab dem kommenden Jahr im Stammwerk in Rüsselsheim gebaut werden.

Es trifft vor allem Rüsselsheim

Der Stellenabbau soll auch dieses Mal ohne betriebsbedingte Kündigungen erreicht werden: Geplant sind wieder Abfindungen und Vorruhestandsregelungen. Insidern zufolge wird beim Stellenabbau der Löwenanteil auf den Stammsitz Rüsselsheim entfallen.

Das Handelsblatt berichtet, dass bis zum Ende das Jahrzehnts weitere 2.000 Stellen wegfallen könnten. Der Kündigungsschutz würde dann ebenfalls noch einmal verlängert - bis 2029.

PSA trimmt Opel auf Effizienz

Die Peugeot-Mutter PSA, die mit Fiat-Chrysler fusionieren will, hatte Opel im Jahr 2017 übernommen und trimmt den Rüsselsheimer Traditionshersteller seither auf Effizienz. Seit der Übernahme durch PSA wurden bei Opel bereits knapp 7.000 von ursprünglich rund 19.000 Stellen abgebaut.

Sendung: hr-iNFO, 14.01.2020, 8:20 Uhr