Opel will jedes Auto als E-Auto anbieten

Unternehmen Opel will jedes Auto als E-Auto anbieten

Opel will in zwei Jahren jedes seiner Modelle als Elektroauto anbieten.

Kunden bekämen ab 2024 für jedes Modell ein elektrifiziertes Angebot, sagte Opel-Chef Hochgeschurtz der Augsburger Allgemeinen (Freitag). Zumindest in Europa werde Opel ab 2028 keine Verbrenner mehr verkaufen. Schon jetzt bevorzuge der Autobauer angesichts der Chip-Krise E-Autos bei der Produktion. Der Hersteller will die Reichweite und die Schnelligkeit beim Laden seiner E-Modelle steigern. "Wir arbeiten daran, dass ein Opel in einer Minute für 32 Kilometer aufgeladen werden kann."