Erst 2023 hatte ein neuer Investor die Spezialpapierfabrik Ober-Schmitten in Nidda übernommen - und damit zunächst vor der Schließung gerettet. Jetzt steht das Ende des Traditionsunternehmens unmittelbar bevor.

Die letzten Papierrollen in Nidda sollen bis zum Frühjahr an die Kunden gehen. (Symbolbild) Bild © picture alliance / Lino Mirgeler/dpa (Archiv)

Der Betrieb der Spezialpapierfabrik Ober-Schmitten in Nidda (Wetterau) soll bis zum Frühjahr eingestellt werden. Darüber informierte der vorläufige Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner laut einer Mitteilung die rund 180 Beschäftigten.

Demnach soll als nächstes die Ausproduktion der sogenannten elektronischen Papiere starten. Dies sind besondere Papiere, die beispielsweise in Kondensatoren, Kabeln, Transformatoren und Spulen verbaut werden - und so zum Beispiel in Solaranlagen zu finden sind. Es gebe für dieses Produkt feste Aufträge, für die erforderliche Zahlungen für die kommenden drei bis vier Monate zugesagt seien, sagte Plathner.

Insolvenzverfahren im September eingeleitet

Nachdem der Standort bereits im Jahr 2023 noch vor der Insolvenz stand, hatte die türkische İŞ Holding die Fabrik vom amerikanischen Konzern Glatfelter übernommen und neue Investitionen angekündigt.

Im September folgte dann die für viele völlig überraschende Nachricht, dass die Geschäftsführer ein vorläufiges Insolvenzverfahren beantragt haben.

Schluss nach rund 200 Jahren?

Mit der Ausproduktion rückt das endgültige Aus des Traditionsbetriebs nun einen Schritt näher - allerdings gibt es offenbar noch eine Möglichkeit, das Ende abzuwenden: "Während des Ausproduktionszeitraums sei es noch möglich, einen Interessenten für die Spezialpapierfabrik Ober-Schmitten zu finden", sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Plathner.

Seit 1828 wird in der Fabrik im Niddaer Ortsteil Ober-Schmitten hochwertiges Spezialpapier produziert, das weltweit zum Einsatz kommt. Neben dem sogenannten elektronischen Papier liegt ein weiterer Schwerpunkt auf Pergamyn-Papier aus hochveredeltem Zellstoff, das an Butterbrot- oder Bastelpapier erinnert und für Lebensmittelverpackungen verwendet wird.