Passagier-Ansturm am Flughafen

Herbstferien Passagier-Ansturm am Flughafen

Reisende müssen sich in den Herbstferien auf längere Wartezeiten und volle Terminals am Frankfurter Flughafen einstellen.

Nach Angaben von Fraport werden täglich mehr als 200.000 Passagiere erwartet, besonders groß wird der Andrang am 27. September (Freitag). An diesem Tag beginnen in Rheinland-Pfalz und Hessen die Ferien.