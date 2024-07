Pauschalreisen teurer als vorigen Sommer in Hessen

Die Preise für Pauschalreisen ins In- und Ausland haben in diesem Sommer in Hessen im Vergleich zum Vorjahr teils kräftig angezogen.

Wie das Statistische Landesamt kurz nach Beginn der Sommerferien mitteilte, wurden für pauschal gebuchte Inlandsurlaube im Juni 2024 binnen Jahresfrist 9,3 Prozent mehr fällig. Inlandsflüge waren demnach um 3,3 Prozent teurer, ein Ticket im Bahn-Fernverkehr kostete 6,7 Prozent mehr. Für eine Pauschalreise ins Ausland zahlten Urlauber im Juni 2024 rund 4,2 Prozent mehr als noch im gleichen Monat des Vorjahres.