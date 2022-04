In der Nähe des Frankfurter Flughafens soll die weltgrößte Produktionsanlage für grünes Flugbenzin entstehen.

Der Betreiber Ineratec will dabei die Infrastruktur des Chemie-Industrieparks Frankfurt-Höchst nutzen und das dort anfallende Kohlendioxid (CO2) zusammen mit Wasserstoff aus Grünstrom für die Produktion des E-Fuels verwenden. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein. Das Unternehmen aus Karlsruhe investiert rund 30 Millionen Euro für den Bau der neuen Anlage im Industriepark, wie Geschäftsführer Engelkamp am Donnerstag in Wiesbaden sagte.