Beim irischen Billigflieger Ryanair hat der bislang härteste Pilotenstreik in der Geschichte des Unternehmens begonnen. Mitten in der Hauptreisezeit sollen deutschlandweit insgesamt 250 Flüge ausfallen.

Passagiere des Billigfliegers Ryanair brauchen an diesem Freitag viel Geduld. In Deutschland, Belgien, Schweden, Irland und den Niederlanden streiken Piloten der irischen Airline. Das bestätigte am Freitagmorgen ein Sprecher der deutschen Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC).

Insgesamt wurden von 2.400 geplanten Flügen rund 400 abgesagt. Schwerpunkt ist Deutschland - hier wurden wegen des auf 24 Stunden beschränkten Streiks 250 Flüge abgesagt. Rund 42.000 Passagiere werden davon hierzulande betroffen sein. Die Kunden können kostenfrei umbuchen oder ihr Geld zurückbekommen, wie Ryanair-Marketingchef Kenny Jacobs sagte.

Frankfurt ist größte Ryanair-Basis in Deutschland

Vor allem am frühen Morgen wird dem Plan zufolge kaum ein Ryanair-Flieger von einem deutschen Flughafen abheben. An der größten deutschen Ryanair-Basis in Frankfurt wurde das komplette Frühprogramm gestrichen. Im Laufe des Tages finden dann einige Flüge statt - mit Maschinen, die zu oder von anderen Ländern fliegen, in denen nicht gestreikt wird.

VC hatte die rund 400 Ryanair-Piloten an den zehn deutschen Basen für Freitag zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Mit dem Streik schließt sich die deutsche Gewerkschaft den ebenfalls für Freitag angekündigten Ganztagesstreiks ihrer Kollegen in Irland, Schweden und Belgien an - mitten in der Hauptreisezeit.

Ryanair-Piloten verdienen deutlich weniger

Der Arbeitskampf begann laut VC am Freitag um 3.01 Uhr und endet am Samstag um 2.59 Uhr. Aufgerufen seien "alle festangestellten Piloten, die an Ryanair-Stationen in Deutschland beschäftigt sind".

Vor zwei Wochen hatten streikende Flugbegleiter in Spanien, Portugal und Belgien Ryanair gezwungen, innerhalb von zwei Tagen rund 600 Flüge mit zusammen rund 100.000 betroffenen Passagieren abzusagen.

Die Piloten streiken für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen, wie VC-Präsident Martin Locher am Mittwoch sagte. Die Unterschiede zu dem, was Piloten bei anderen Airlines verdienen, sind laut VC gravierend:

32.000 Euro/Jahr zahlt Ryanair Co-Piloten als Einstiegsgsgehalt. Durch Sonderschichten, die zulasten des Urlaubs gehen, sind bis zu 78.000 Euro pro Jahr möglich. Allerdings zahlt Ryanair im Gegensatz zu anderen Airlines laut VC keine Spesen, Reisekosten oder eine betriebliche Altersvorsorge.

zahlt Co-Piloten als Einstiegsgsgehalt. Durch Sonderschichten, die zulasten des Urlaubs gehen, sind bis zu 78.000 Euro pro Jahr möglich. Allerdings zahlt Ryanair im Gegensatz zu anderen Airlines laut VC keine Spesen, Reisekosten oder eine betriebliche Altersvorsorge. 57.000 Euro/Jahr zahlt Eurowings Co-Piloten als Einstiegsgehalt

zahlt Co-Piloten als Einstiegsgehalt 66.000 Euro/Jahr zahlt Lufthansa seinen Co-Piloten als Einstiegsgehalt

77.000 Euro/Jahr bekommen Ryanair-Kapitäne als Grundgehalt. Durch Sonderschichten können bis zu 157.000 Euro pro Jahr werden.

bekommen als Grundgehalt. Durch Sonderschichten können bis zu 157.000 Euro pro Jahr werden. 95.000 Euro/Jahr bekommen Eurowings-Kapitäne in der untersten Gehaltsstufe.

bekommen in der untersten Gehaltsstufe. 136.000 Euro/Jahr bekommen Lufthansa-Kapitäne als Grundgehalt. Maximal möglich sind bis zu 220.000 Euro.

Gewerkschaft: "Ryanair trägt Verantwortung für Eskalation"

Ryanair habe in den Verhandlungen jedwede Personalkostenerhöhung kategorisch ausgeschlossen. "Für die nun eingetretene Eskalation trägt allein Ryanair die Verantwortung", sagte VC-Präsident Locher.

Die Gewerkschaft verkündete den Streik bei einer Pressekonferenz in Frankfurt. Bild © Roman Warschauer/hr

Ryanair hatte sich jahrzehntelang gegen tarifliche Vereinbarungen gewehrt. Die Airline müsse sich vom bisherigen Umgang mit ihrem Personal verabschieden, meinte VC-Vize Markus Wahl. "Sie machen jedes Jahr Milliardengewinne, und das Durchschnittsticket kostet um die 40 Euro. Irgendwer muss dafür bezahlen. Das Personal wird es nicht mehr tun."

VC: "Ein halbes Jahr ohne Fortschritte verhandelt"

Ende Juni hatte die Gewerkschaft VC mit den Vorbereitungen für einen möglichen Streik begonnen, nachdem sie mehr als ein halbes Jahr lang ohne nennenswerte Fortschritte mit der Airline verhandelt hatte. Ende Juli hatten die Ryanair-Piloten bei der von der VC durchgeführten Urabstimmung mit 96 Prozent für Streik gestimmt.

Bei den Piloten haben bislang einzig die Iren an vier einzelnen Tagen die Arbeit niedergelegt. Ein Warnstreik der Vereinigung Cockpit in Deutschland blieb im vergangenen Dezember ohne Flugausfälle.