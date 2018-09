Die Piloten und Flugbegleiter der Billigfluggesellschaft Ryanair wollen am Mittwoch erneut streiken. Sie seien aufgerufen worden, für 24 Stunden die Arbeit niederzulegen, wie die Gewerkschaft Verdi und die Vereinigung Cockpit mitteilten.

Passagiere des Billigfliegers Ryanair müssen sich wieder auf Piloten-Streiks einrichten. Die Vereinigung Cockpit hat die rund 400 in Deutschland stationierten Kapitäne und Co-Piloten für diesen Mittwoch zu einem erneuten 24-Stunden-Streik aufgerufen. Wie beim ersten Arbeitskampf Mitte August geht es erneut um die Gehälter und Arbeitsbedingungen der bislang ohne Tarifvertrag fliegenden Piloten des größten Billigfliegers in Europa.



"Trotz des deutlichen Zeichens durch den Streik Anfang August, herrscht immer noch Stillstand am Tariftisch. Wir erwarten endlich Lösungen", so Ingolf Schumacher, Vorsitzender Tarifpolitik der Vereinigung Cockpit. Der Streik soll am Mittwochmorgen um 3.01 Uhr beginnen.

Was das für den Frankfurter Flughafen bedeutet, konnte Cockpit-Sprecher Marcus Wahl auf Nachfrage von hessenschau.de nicht sagen. "Wir gehen davon aus, dass Ryanair ähnlich reagiert, wie beim Streik vor rund vier Wochen." In Frankfurt fielen damals 21 von 22 geplanten Starts aus. Insgesamt hatte Ryanair 250 Flüge von und nach Deutschland abgesagt. Betroffen waren 55.000 Passagiere.



Die Passagiere konnten kostenfrei umbuchen oder ihr Geld zurückbekommen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Fluggesellschaft am Dienstag über die Auswirkungen des Streiks am Mittwoch äußern wird.

Auch die Flugbegleiter wollen am Mittwoch streiken. Die Gewerkschaft Verdi rief die Ryanair-Flugbegleiter an diesem Tag zum Ausstand auf. Nachdem auch die zweite Verhandlungsrunde am 5. September ohne Ergebnis verlaufen sei, "ruft Verdi die Beschäftigten zum Arbeitskampf auf, um Druck auf die Arbeitgeber zu machen", teilte die Gewerkschaft am Montagabend in Berlin mit. Bei den Verhandlungen geht es nach Verdi-Angaben um rund 1.000 Flugbegleiter bei Ryanair in Deutschland.

Ein bislang vorliegendes Entgeltangebot nannte Verdi indiskutabel. Verdi verlange "eine substantielle Entgeltsteigerung, die das Einkommen für alle Beschäftigten existenzsicher und planbar macht. Dazu gehören unter anderem die Einführung eines Basisgehaltes für alle Flugbegleiter und die Erhöhung dieses Gehaltes."

