Reisende warten am Frankfurter Flughafen an den Umbuchungs-Schaltern der Lufthansa.

Reisende warten am Frankfurter Flughafen an den Umbuchungs-Schaltern der Lufthansa. Bild © picture-alliance/dpa

Die Lufthansa streicht wegen des angekündigten Pilotenstreiks am Freitag nahezu ihr komplettes Programm. Es fallen an den Drehkreuzen Frankfurt und München rund 800 Flüge mit voraussichtlich 130.000 Passagieren aus. Auch Ferienrückkehrer sind betroffen.

Wegen des geplanten Streiks ihrer Piloten streicht die Lufthansa nahezu alle Flüge für diesen Freitag. Der ganztägige Streik führt zu starken Auswirkungen auf den Flugbetrieb. Das betrifft auch zahlreiche Fluggäste, die zum Ende der Sommerferien in einigen Bundesländern wie Hessen nach Deutschland zurückkehren möchten.

Die Lufthansa teilte mit, dass an den Drehkreuzen München und Frankfurt rund 800 Flüge am Freitag ausfallen. Betroffen sind voraussichtlich 130.000 Passagiere. Bereits an diesem Donnerstag kann es laut Lufthansa zu Verspätungen und Flugausfällen kommen. Die Auswirkungen könnten sich noch bis in den Samstag und Sonntag ziehen.

Auch Auslandsflüge fallen aus

Bestreikt werden sollen sämtliche Abflüge aus Deutschland der Kerngesellschaft Lufthansa sowie der Lufthansa Cargo, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mitteilte. Die Gesellschaften Eurowings, Lufthansa Cityline und Eurowings Discover sind von dem Aufruf nicht betroffen und sollen planmäßig fliegen.

Gleiches gilt für ausländische Lufthansa-Töchter wie Swiss, Austrian oder Brussels. Auch Lufthansa-Flüge von nicht-deutschen Startpunkten finden statt, sofern Flugzeuge und Crews bereits im Ausland sind.

Bestreikt werden die Abflüge in Deutschland. Das hat laut Lufthansa aber auch Auswirkungen auf Rückflüge aus dem Ausland. "Das heißt: Ein Flugzeug nach Mallorca, was hier nicht startet, kann dann auch am gleichen Tag in Palma nicht die Gäste aufnehmen, die eigentlich gebucht haben", sagte Andreas Bartels, Kommunikationschef der Lufthansa, dem hr.

Fluggäste sollen noch am Donnerstag benachrichtigt und wenn möglich auf andere Airlines umgebucht werden. Bei kürzeren Strecken würden Alternativen mit der Bahn geprüft. Passagiere werden gebeten, sich über die Internetseite fortlaufend über ihren Flug zu informieren. Sie haben bei großen Verspätungen oder Ausfällen Anspruch auf Erstattung der Tickets und möglicherweise auch auf Ausgleichszahlungen nach EU-Recht.

Verhandlungen vorerst gescheitert

"Es ist schade, dass dieser Streik jetzt tatsächlich angekündigt wurde", sagte Bartels. Aus Sicht der Airline sei dieser Weg unnötig. "Wir appellieren an die VC, wieder zurückzukehren und mit uns zu verhandeln", so Bartels.

"Um Arbeitskämpfe abzuwenden, muss Lufthansa ein deutlich verbessertes Angebot vorlegen", erklärte VC-Tarifchef Marcel Gröls. Offizieller Anlass des Arbeitskampfes sind die aus Sicht der Gewerkschaft gescheiterten Verhandlungen über einen neuen Gehaltstarifvertrag.

Auch eine Sondierungsrunde hinter verschlossenen Türen und ein verbessertes Angebot des Unternehmens aus der vergangenen Woche hatten keinen Durchbruch gebracht. Zuletzt waren an diesem Mittwoch Gespräche ergebnislos geblieben. Da alle Möglichkeiten ausgeschöpft seien, komme es nun zum Streik, so Gröls.

Forderungen: höhere Gehälter, Inflationsausgleich, mehr Urlaub

Sie verlangt für die rund 5.000 Kapitäne und Ersten Offiziere Gehaltssteigerungen von 5,5 Prozent im laufenden Jahr und einen automatisierten Inflationsausgleich ab 2023. Zudem sollen Einstiegsgehälter angehoben werden und schneller steigen. Nach Mitteilung der Lufthansa wird auch mehr Geld für Krankheitstage, Urlaub und Schulungen verlangt sowie eine Zusage, perspektivisch auf Bezahlung nach Dienstzeit umzustellen.

Laut Lufthansa würden die Forderungen der VC die Personalkosten im Cockpit um 40 Prozent erhöhen. Zuletzt habe das Unternehmen eine Erhöhung der monatlichen Grundvergütung um pauschal 900 Euro angeboten.

Bezogen auf die Laufzeit von 18 Monaten würde das Zuwächse von 18 Prozent für Berufsanfänger und 5 Prozent für Kapitäne in der Endstufe ergeben, teilte die Lufthansa mit. Ein Berufsanfänger käme dann auf ein Jahresbruttogehalt von rund 81.000 Euro und ein Kapitän in der Endstufe auf knapp 289.000 Euro Grundgehalt.

Lufthansa: "Eskalation zulasten tausender Kunden"

"Die Arbeitgeberseite hat ein sehr gutes und sozial ausgewogenes Angebot gemacht - trotz der nachwirkenden Lasten der Corona-Krise und unsicheren Aussichten für die Weltwirtschaft", sagte Personalvorstand und Arbeitsdirektor Michael Niggemann. Der Konzern kritisierte den Streikaufruf: Diese Eskalation gehe zulasten tausender Kundinnen und Kunden.

Ob daraus ein erneuter Dauerkonflikt zwischen Piloten und Management entsteht wie von 2012 bis 2017, ist bislang nicht absehbar. Damals hatten die Piloten bis zur Einigung 14 Mal gestreikt und dem Konzern einen Schaden von mindestens 500 Millionen Euro beigebracht.

Letzter Streik im Juli

Erst im Juli hatte die Gewerkschaft Verdi mit einem Warnstreik des Bodenpersonals den Flugbetrieb der größten deutschen Airline für einen ganzen Tag nahezu lahmgelegt. Es fielen über 1.000 Flüge aus, und rund 134.000 Passagiere mussten ihre Reisepläne ändern.

In der anschließenden Verhandlungsrunde erreichte die Gewerkschaft für die rund 20.000 Bodenbeschäftigten Gehaltssteigerungen, die insbesondere in den unteren Lohngruppen deutlich zweistellig ausfielen.