Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings sind am Montag in Frankfurt in einen dreitägigen Streik getreten.

Die Airline geht davon aus, dass trotz des Arbeitskampfes über die Hälfte der am Montag geplanten Flüge stattfinden. Die Airline Eurowings Discover, die von Frankfurt aus operiert, ist nicht vom aktuellen Streikaufruf der Pilotengewerkschaft betroffen.