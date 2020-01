Jetzt ist es offiziell: Die polnische Fluggesellschaft LOT übernimmt den Ferienflieger Condor. "Zusammen werden wir doppelt so viele Passagiere bedienen", kündigte Condor-Chef Teckentrup an.

Videobeitrag Video zum Video LOT übernimmt Ferienflieger Condor [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Der Mutterkonzern der polnischen Fluggesellschaft LOT soll neuer Eigentümer des deutschen Ferienfliegers Condor werden. Die LOT-Mutter PGL habe im Bieterrennen das attraktivste Angebot vorgelegt, teilten Vertreter beider Seiten am Freitag in Frankfurt mit

"Führende Ferienfliegergruppe in Europa"

Mit dem Fokus auf weiteres Wachstum in Deutschland sowie in angrenzenden Märkten werde Condor zur zentralen Säule der Tourismusstrategie des LOT-Eigentümers PGL. "Zusammen werden wir doppelt so viele Passagiere bedienen und damit eine der größten Luftfahrtgesellschaften und eine führende Ferienfliegergruppe in Europa bilden", sagte Condor-Chef Ralf Teckentrup. Die Airline hat ihren Sitz in Kelsterbach (Groß-Gerau).

LOT ist in der Star Alliance mit dem Lufthansa-Konzern verbunden. Die Gesellschaft hat 2019 zum vierten Mal in Folge einen starken Anstieg ihrer Passagierzahlen verzeichnet. Derzeit betreibt LOT eine Flotte von 80 Maschinen. Condor kommt auf knapp 60 Jets. Die Fluggesellschaft hatte in den vergangenen Jahren meist Gewinne eingeflogen und ist auch für deutsche Reiseveranstalter ein wichtiger Geschäftspartner.

Darlehen wird zurückgezahlt

Zuletzt waren im Bieterverfahren um Condor drei ernsthafte Interessenten in Medienberichten genannt worden. Neben LOT der US-Finanzinvestor Apollo gemeinsam mit deutschen Reiseveranstaltern und einem Co-Investor, sowie als dritter Bieter die britische Investmentgesellschaft Greybull.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Zusammenschluss von LOT und Condor [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Condor und seine rund 4.900 Beschäftigten konnten nach der Pleite der früheren Konzernmutter Thomas Cook Ende September nur mit Hilfe eines auf sechs Monate befristeten Staatskredits über 380 Millionen Euro weiterarbeiten. Der Bund und das Land Hessen unterstützten Condor, weil das Unternehmen unverschuldet in Schwierigkeiten geraten sei und gute Aussichten auf einen Fortbestand habe. Condor und LOT erklärten nun, das im April fällige Darlehen werde vollständig zurückgezahlt.

Abbau in Verwaltung, Stellenstreichungen bei Flugbegleitern

Zuletzt hatten die Condor-Beschäftigten Einschnitte hinnehmen müssen, um das Unternehmen für einen Käufer attraktiver zu machen. Ziel von Vorstandschef Teckentrup war es, die Gewinnaussichten der Airline mit Kostensenkungen zu verbessern und das Unternehmen möglichst als Ganzes zu verkaufen. So wurde etwa beschlossen, 170 von 750 Jobs in der zentralen Frankfurter Verwaltung abzubauen.

Jüngst hatte sich Condor zudem mit den Gewerkschaften Verdi und Ufo auf einen Sanierungstarifvertrag geeinigt, der die Streichung von 150 Flugbegleiterstellen vorsah.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 24.01.2020, 13 Uhr