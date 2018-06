Der Frankfurter Briefzusteller Mainversand ist zahlungsunfähig. Das Unternehmen liefert unter anderem Behörden-Schreiben in Frankfurt, Offenbach und Limburg. Was aus den 1.700 Zustellern wird, ist unklar.

Der regionale Versanddienstleister Mainversand hat Insolvenz angemeldet. Geschäftsführer Hans-Peter Petto bestätigte hessenschau.de am Freitag die Zahlungsunfähigkeit der GmbH mit Sitz in Frankfurt. Zuvor hatten bereits andere Medien über die Insolvenz berichtet.

"In einem schwierigen Branchenumfeld waren die geschäftlichen Ziele nicht zu erreichen“, teilte Petto mit. Der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens war am Mittwoch beim Amtsgericht Frankfurt eingegangen, wie ein Gerichtssprecher hessenschau.de sagte. Am Freitag sollte ein Insolvenzverwalter eingesetzt werden.

Was wird aus 1.700 Zustellern?

Die Mainversand GmbH wurde 2016 gegründet. Hinter dem Unternehmen steht nach eigenen Angaben die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Fiege Logistik Gruppe. Insgesamt beschäftigt die Mainversand GmbH rund 1.700 Zusteller. Was aus ihnen wird, war zunächst unklar. Der Geschäftsbetrieb sollte bis auf Weiteres weiterlaufen.

"Wir gehen davon aus, dass sich im Rahmen des Insolvenzverfahrens Chancen ergeben, den Geschäftsbetrieb auf die Zukunft auszurichten", sagte Geschäftsführer Petto.

400 Geschäftskunden, 100.000 Brief täglich

Die Mainversand GmbH hat sich spezialisiert auf geschäftliche Briefe und Einschreiben. Ihr Ziel: Vor allem für Behörden eine Alternative zur Deutschen Post zu sein. Neben einem Abholservice bietet der Mainversand einen Standardbrief für 57 Cent an, bei der Deutschen Post kostet er 70 Cent.

Genutzt wird der Zustelldienst in Frankfurt, Offenbach und Limburg vor allem von Behörden, Arbeitsagenturen, Krankenhäusern und Schulen. Das Unternehmen bedient nach eigenen Angaben aktuell rund 400 Geschäftskunden und stellt täglich 100.000 Briefe zu.

Vorerst keine Bembel-Briefmarke

Bis zuletzt suchte das Unternehmen weitere Zusteller und Sortierkräfte. Außerdem sollten fünf eigene Briefmarken mit regionalen Motiven herausgebracht werden - unter anderem eine Bembel-Briefmarke mit einem Apfelwein-Krug.

Damit auch Privatkunden zukünftig den Dienst nutzen können, plante das Unternehmen, rote Briefkästen aufzustellen.