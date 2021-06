Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juni weiter gesunken. Der Arbeitsmarkt in Hessen entspannt sich allmählich. Die Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie kurbelt die Wirtschaft an.

In Hessen gibt es im Juni weniger Arbeitlose als im Vormonat. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Mai um 4.000 gesunken, wie die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Knapp 178.000 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet.

Die Arbeitslosenquote sank damit im Vergleich zum Mai um 0,2 Punkte auf 5,1 Prozent. Damit hat sich die Quote im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert. Im Juni 2020 lag sie noch bei 5,7 Prozent. Das Vorkrisenniveau von 4,3 Prozent kann allerdings noch nicht erreicht werden.

Weniger Kurzarbeit, größere Nachfrage bei Zeitarbeitsfirmen

Frank Martin, Geschäftsführer der Regionaldirektion Hessen, stellt einen deutlichen Aufholprozess am hessischen Arbeitsmarkt fest. Die Zahl der Beschäftigen nehme allmählich wieder zu. Denn die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie kurbele die Wirtschaft weiter an. Gleichzeitig sei die Zahl der Menschen in Kurzarbeit gesunken. Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heißt das, dass sie wieder in den Job kommen.

"Wir haben deutlich steigende Stellen im Bereich der freien Stellen, die uns gemeldet werden", sagt Martin. Auch die Situation am Ausbildungsmarkt verbessere sich. Gleichzeitig steige die Nachfrage nach Personal bei den Zeitarbeitsfirmen. Viele Unternehmen seien durch die Corona-Situation noch verunsichert und würden vorerst nur kurzfristig Personal einstellen. Das Vorkrisenniveau sei allerdings noch nicht erreicht. Das könne noch ein paar Monate dauern, so Martin.