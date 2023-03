Die Zahl der Privatinsolvenzen ist in Hessen im vergangenen Jahr nur geringfügig gesunken.

Mit einem Minus von 2,1 Prozent auf 7.117 Fälle fiel der Rückgang im Vergleich zu 2021 so gering aus wie sonst nirgends in der Bundesrepublik. Das geht aus Zahlen der Wirtschaftsauskunftei Crif hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurden.