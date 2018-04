Beamte und Angestellte des Landes Hessen fahren hessenweit kostenfrei im öffentlichen Nahverkehr. Das neue "Landesticket" gilt in der Regierung als Erfolgsmodell. Nun gibt es aber die ersten Gerechtigkeits-Debatten, zum Beispiel am Frankfurter Uniklinikum.

"Eine Ungerechtigkeit und ein Zeichen gegen die Wertschätzung" - so nennt Pflegerin Dinah Schramm in einer E-Mail an Medien die Situation am Klinikum der Goethe-Universität Frankfurt (KGU). "Ich zahle als Gesundheits- und Krankenpflegerin 80 Euro pro Monat für meine Monatskarte!" Worüber sie sich ärgert: Seit Januar bekommen alle, die nach dem Tarifvertrag des Landes Hessen (TV-H) angestellt sind, das sogenannte Landesticket, eine Fahrkarte, mit der sie hessenweit kostenlos den öffentlichen Personennahverkehr nutzen können.

Das betrifft 145.000 Landesbeamte, Tarifbeschäftigte und Auszubildende - und auch die rund 900 Menschen, die an der Uniklinik in Forschung und Lehre tätig sind, also beispielsweise Professoren. Zwar ist die Goethe-Uni eine Stiftungsuniversität und hat somit eigene Tarifhoheit, das Land Hessen stellt aber jährlich drei Millionen Euro zur Verfügung, damit die Beschäftigten ebenfalls ein Landesticket erhalten. Auch die Ärzte am Uniklinikum erhalten inzwischen ein Landesticket. Sie profitieren seit dem 1. April von den Tarifverhandlungen der Gewerkschaft der Krankenhausärzte, Marburger Bund.

Alle anderen dagegen, die an der Uniklinik in der Krankenversorgung arbeiten, haben das Nachsehen. Sie werden nach dem Tarifvertrag des Uniklinikums Frankfurt (TVUKF) bezahlt, der das Landesticket nicht einschließt.

"Sozial unausgewogen"

Dass nun ausgerechnet die besser bezahlten Klinikmitarbeiter - etwa Professoren und Ärzte - auch kostenlos landesweit den Nahverkehr nutzen dürfen, während etwa Pfleger, Mitarbeiter im Transport und Medizinisch-Technische Assistenten erstmal zuschauen, nennt Uwe Richtmann "sozial unausgewogen". Richtmann ist Mitglied der Gewerkschaft Verdi und Vorsitzender des Personalrats am Klinikum. Er setzt sich schon lange für ein Jobticket für alle ein. Die jetzige Situation "bringt den Betriebsfrieden in Gefahr", fürchtet er. "Manche sind richtig sauer". Es steht eine Neid-Debatte im Raum, die er gerne vermeiden will.

Der Rückhalt in der Belegschaft ist groß: Anfang des Jahres haben 4.500 Mitarbeiter von rund 6.000 die Forderung nach einem Hessenticket für alle unterschrieben. "Ich denke, wir werden das bekommen", sagt Richtmann. "Das kann so nicht bestehen bleiben." Er fordert dabei ausdrücklich ein Jobticket, an dem sich die Beschäftigten nicht, wie sonst häufig üblich, beteiligen müssen.

Das Universitätsklinikum teilt dazu auf Anfrage mit, man finde das Engagement der Mitarbeiter "sehr positiv". Der Klinik-Vorstand habe bereits Gespräche mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) aufgenommen. Nun stehe noch eine Umfrage bei den Mitarbeitern an, um die Nutzung der Tarifgebiete und damit die Gesamtkosten kalkulieren zu können.

"Investition zugunsten der Umwelt"

Auch wenn es in Frankfurt nach einem Happy End aussieht, zeigt der Fall ein Problem an der Initiative der schwarz-grünen Landesregierung: Das Landesticket, von der Regierung als "Investition zugunsten der Umwelt" und "optimale Verquickung von Ökologie und verantwortungsvollem Haushalten" gepriesen, gilt nur für Landesbeamte und alle, die direkt nach dem TV-H angestellt sind. Bei vielen Landesbetrieben aber, etwa den Universitäten oder auch an Schulen, profitiert nur ein Teil der Belegschaft, sagt Verdi-Sprecherin Ute Fritzel. Die Konflikte scheinen programmiert.

Verlässliche Aussagen darüber, wie gut das Ticket angenommen wird, gibt es noch nicht, teilt das zuständige hessische Innenministerium mit. "Aktuell sind nur Schilderungen im Kollegenkreis oder leerere Mitarbeiterparkplätze bei den Behörden und Ministerien Indizien dafür, dass das Landesticket gut angenommen wird."

"Die zeigen uns die lange Nase"

Auch am Marburger Standort der Uniklinik Gießen und Marburg (UKGM) haben den Betriebsrat "schon einige Anfragen" zum Thema erreicht, sagt der Vorsitzende Wolfgang Demper. Hier profitiert etwa jeder fünfte der rund 4.200 Angestellten vom Landesticket, nämlich diejenigen Ärzte und Professoren, die in Lehre und Forschung tätig sind, sowie alle, die nach der Privatisierung ihre Rückkehr zum Land Hessen gerichtlich erstritten haben, sogenannte "Landesrückkehrer". Alle anderen fallen unter den Haustarifvertrag, ohne Nahverkehrs-Bonus. "Die zeigen uns die lange Nase", sagt Demper über die Beschäftigten mit Landesticket.

Bislang kein Thema ist der Fall dagegen am Gießener Standort des UKGM: Zwar profitierten auch hier die Ärzte vom Hessenticket, aber womöglich sei die Anbindung der Klinik an den Nahverkehr zu schlecht, vermutet Betriebsrat-Mitglied Helmut Knappe. Zudem sei der Betriebsrat derzeit im Wahlkampf, neue Themen würden wohl erst nach den Wahlen Ende April angegangen.