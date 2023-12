Protest gegen Gesundheitspolitik - Ärzte-Protest zwischen den Jahren in Hessen

Erneut bleiben Arztpraxen aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung geschlossen.

Dies werde auch an den Brückentagen zwischen Weihnachten und Neujahr der Fall sein, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) am Montag in Frankfurt mit. Verschiedene Berufsverbände hätten die Mediziner dazu aufgerufen.