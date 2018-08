Gleichstrom statt Wechselstrom - und das in einer viel größeren Menge: Gegen das geplante Projekt Ultranet wehren sich Anwohner und eine Bürgerinitiative im Taunus. Sie befürchten Gefahren für die Gesundheit.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Viele Bedenken gegen Ultranet im Taunus [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Physiotherapeutin Heike Riley blickt von ihrer Terrasse in Niedernhausen direkt auf einen großen Strommast. Der Mast stand schon, bevor das Haus gebaut wurde. Aber nun soll durch einige Kabel an diesem Mast Gleichstrom statt Wechselstrom fließen, und das in viel größerer Menge. Das Projekt heißt Ultranet. Aus Sicht der Bundesregierung ist es nötig, damit Strom von den 1.200 Windrädern im Meer, aber auch Kohlestrom und Atomstrom von Nord- nach Süddeutschland transportiert werden kann.

Geplant ist, eine vorhandene 340 Kilometer lange Stromstrecke von Overath in Nordrhein-Westfalen nach Phillipsburg in Baden-Württemberg deutlich zu verstärken . In Hessen soll das Ultranet entlang der Orte Hünfelden, Wallrabenstein, Idstein, Niedernhausen, Eppstein, Hofheim, Hochheim, Bischofsheim, Groß-Gerau, Riedstadt, Pfungstadt, Biblis und Bürstadt laufen.

"Wie bei einer Herde Elefanten"

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist deshalb mit einem Aktionsplan auf Tour durch Deutschland. Es soll alles schneller gehen, Planungsverfahren sollen verkürzt werden. Das kommt bei Gegnern wie der Bürgerinitiative Niedernhausen/Eppstein und Betroffenen und Anwohnern der Stromtrasse nicht gut an, sie kämpfen seit Jahren gegen das Ultranet im Taunus.

Riley sagt, sie verstehe zwar die Not der Politiker, alles in kürzester Zeit machen zu wollen. Aber es sei wie bei einer Herde Elefanten. "Wenn die mitten durch besiedeltes Gebiet trampelt, passieren eben viele Schäden." Sie plädiert für mehr Sorgfalt bei der Planung.

Gegner fordern: Kabel sollen unter die Erde gelegt werden

Die Gegner des Ultranets bemängeln nach eigenen Angaben hauptsächlich, dass die riesigen Gleichstrommengen von bis zu 2.000 Megawatt nicht in Kabeln flössen, die unter die Erde gelegt würden, sondern überirdisch. Eigentlich hat der Bundestag beschlossen, alle Kabel für die neuen "Stromautobahnen" unter die Erde zu legen.

Das Ultranet durch Hessen ist hier die Ausnahme. Und es hat eine weitere Besonderheit. An jedem Strommast soll es weiterhin auch Kabel geben, durch die Wechselstrom fließt. Ein solches Nebeneinander von Gleichstrom und Wechselstrom ist einmalig, es gilt als Pilotprojekt.

"Ich fürchte Kopfschmerzen und Migräneanfälle"

Beim Ultranet werde es, so die Befürchtung der Gegner, rund um die Kabel Ionen, also elektrisch geladene Teilchen in der Luft geben. Außerdem entstünden elektrische und magnetische Felder im unmittelbaren Umfeld. Von der Bürgerinitiative Niedernhausen/Eppstein heißt es dazu: "Wir wollen keine Versuchskaninchen sein." Auch sei mit einer Lärmbelästigung zu rechnen.

"Das wird bei schönem Wetter brummen", sagt der Vorsitzende der Bürgerinitiative, Rainer Wegner. Anwohnerin Riley ist nach eigenen Angaben überzeugt, dass konstante Magnetfelder in einem Wohngebiet gesundheitliche Auswirkungen haben. "Ich fürchte Kopfschmerzen und Migräneanfälle." Die elektronischen Felder seien vergleichbar mit denen bei Gewittern.

Netzbetreiber: "Können Gesundheitsschutz sicherstellen"

Netzbetreiber Amprion, der das Ultranet für die Stromversorger bis 2023 für eine Milliarde Euro realisieren will, verweist auf die Einhaltung der Grenzwerte . "Mit der Minimierung der elektrischen und magnetischen Felder können wir den Gesundheitsschutz sicherstellen", sagte eine Sprecherin dem hr. Auch der Lärm bleibe unterhalb der Grenzwerte.

Wegner verweist hierzu auf eine Seite des Bundesamts für Strahlenschutz . Dort heißt es: "Es gibt jedoch wissenschaftliche Hinweise auf mögliche gesundheitliche Wirkungen unterhalb der bestehenden Grenzwerte und weitere offene Fragen, die im Forschungsprogramm 'Strahlenschutz beim Stromnetzausbau' geklärt werden müssen." Er verweist außerdem auf Studien, nach denen Kinder in der Nähe von elektrischen und magnetischen Feldern vermehrt Leukämie bekommen könnten.

Physiotherapeutin Riley schreibt nun eine Einwendung an die Bundesnetzagentur, bei der das Genehmigungsverfahren läuft. Die Forderung lautet, die Kabel unter die Erde zu legen. Zurzeit ist die Bundesfachplanung am Zug, danach folgt die Planfeststellung. Bis Montag, 20. August, ist noch Zeit für Einwendungen von Bürgern.