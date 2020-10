Rund 50 Landwirte haben unter anderem mit Traktoren die Zufahrt einer großen Supermarktkette in Butzbach (Wetterau) blockiert.

Sie hätten sich am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr spontan versammelt, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Wie an anderen Orten bundesweit protestierten die Bauern damit gegen "Dumpingpreise" des Einzelhandels.