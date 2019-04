Hunderte Taxifahrer protestieren in Wiesbaden gegen eine Gesetzesreform, die Mietwagenfirmen wie Uber mehr Rechte einräumen soll. Die Taxi-Unternehmen befürchten Pleiten in Serie - und bremsen bundesweit den Verkehr aus.

Mehr Taxifahrer als erwartet beteiligen sich am Mittwoch in Wiesbaden an den bundesweiten Protesten gegen die Liberalisierung des Marktes für Personenbeförderungen. Laut einem Polizeisprecher vor Ort sind rund 400 Demonstranten mit ihren Taxis in die Stadt gekommen, wo nach einem lautstarken Autokorso eine Großdemonstration stattfinden soll. Angemeldet sind die Aktionen bis 15 Uhr, gerechnet hatten die Organisatoren mit rund 200 Teilnehmern.

"Bereits bei der Aufstellung auf der Biebricher Allee hat es Auswirkungen bis auf die Fahrbahn der A66 gegeben", sagte ein Polizeisprecher. Er erwartete, dass es im Wiesbadener Verkehr noch größere Behinderungen geben werde. Die Abschlusskundgebung ist am Kochbrunnenplatz angemeldet. Aufgerufen zum Protest waren hierzulande Taxifahrer aus Hessen und Rheinland-Pfalz.

Taxiverbände fürchten Pleiten

Insgesamt hat der Bundesverband Taxi und Mietwagen (BZP) Fahrer in rund 30 deutschen Städten zu Aktionen aufgerufen. Die bundesweit größte sei eine Sternfahrt in Berlin, bei der mehrere tausend Taxis von drei Startpunkten aus im Schritttempo zum Brandenburger Tor fahren sollen, kündigte der BZP an.

Grund sind Pläne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Diese sehen unter anderem vor, dass die sogenannte Rückkehrpflicht für Mietwagenfirmen mit Fahrern - wie etwa beim Anbieter Uber - abgeschafft wird. Bislang müssen diese nach jeder Fahrt an den Hauptstandort zurückkehren und dürfen anders als Taxis nicht auf der Straße auf Kunden warten.

Die Taxiverbände befürchten, dass zahlreiche Taxiunternehmer vor der Pleite stünden, wenn die Pläne des Verkehrsministeriums tatsächlich umgesetzt würden. Erste Demonstrationen hatte es bereits im Februar gegeben.

Einstweilige Verfügungen gegen Uber-Partner

Die Frankfurter Taxivereinigung hat derweil in der aktuellen Auseinandersetzung mit dem US-Unternehmen Uber die Gerichte eingeschaltet. Die Vereinigung hat dabei nach eigenen Angaben einstweilige Verfügungen gegen Mietwagenunternehmen erwirkt, die mit Uber zusammenarbeiten.

Sie gibt an, mehreren Mietwagenunternehmen im Rhein-Main-Gebiet Gesetzesverstöße nachgewiesen zu haben. Die Mietwagenfahrer seien nach der beauftragten Fahrt nicht an den Sitz des Unternehmens zurückgekehrt, sondern hätten im Stadtgebiet auf neue Fahrten gewartet.

Das Landgericht Frankfurt bestätigte auf hr-Anfrage eine einstweilige Verfügung. Demnach droht dem Mietwagenunternehmen im Wiederholungsfall ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro. Uber äußerte sich dazu auf Anfrage noch nicht. Das US-Unternehmen vermittelt über eine Handy-App unter anderem in Frankfurt Fahrdienste von Partnerunternehmen.

Sendung: hr-iNFO, 10.4.2019, 13.00 Uhr