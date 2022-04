Der hessische Anwalt Hanno Berger gilt als Architekt der sogenannten "Cum-Ex"-Deals, mit denen Banker den Fiskus um Milliarden betrogen haben. Nun steht er in Bonn vor Gericht. In wenigen Tagen startet in Wiesbaden gleich der nächste Prozess gegen ihn.

Im milliardenschweren "Cum-Ex"-Steuerskandal hat vor dem Bonner Landgericht ein Strafprozess gegen den bekanntesten Akteur der Aktiendeals begonnen, den Anwalt Hanno Berger aus Schlüchtern (Main-Kinzig). Der 71-Jährige hatte sich 2012 in die Schweiz abgesetzt, im Februar 2022 war er an Deutschland ausgeliefert worden. Er gilt als Schlüsselfigur bei den verschachtelten "Cum-Ex"-Geschäften, die den deutschen Staat schätzungsweise 30 Milliarden Euro gekostet haben.

In dem Bonner Strafprozess werden Berger drei Fälle besonders schwerer Steuerhinterziehung im Zeitraum zwischen 2007 und 2013 vorgeworfen. Der Angeklagte soll die Privatbank M.M. Warburg zur Aufnahme von "Cum-Ex"-Geschäften bewogen und maßgeblich geholfen haben, die nötigen Strukturen einzurichten. Zudem soll er gutgläubige Investoren eingeworben haben. Dem Fiskus soll damit ein Schaden von 278 Millionen Euro entstanden sein, davon soll auch Berger profitiert haben.

Nie bezahlte Steuern erstattet

Der Jurist war früher als Bankenprüfer für die hessische Steuerverwaltung tätig, später wechselte er den Vorwürfen zufolge gewissermaßen die Seiten und beriet Banken und Investoren bei der Konstruktion der "Cum-Ex"-Geschäfte. Dabei schoben Banken und andere Finanzakteure Aktien mit ("cum") und ohne ("ex") Ausschüttungsanspruch rund um den Dividendenstichtag hin und her. Am Ende des Verwirrspiels erstatteten Finanzämter Steuern, die gar nicht gezahlt worden waren.

Im vergangenen Jahr entschied der Bundesgerichtshof, dass "Cum-Ex"-Geschäfte als Straftat gelten. Die Geschäfte liefen vor allem im Zeitraum von 2006 bis 2012, danach ebbten sie infolge einer Gesetzesänderung ab. Bisher gab es drei Urteile gegen "Cum-Ex"-Akteure, die allesamt Schuldsprüche waren. Nun kommt Berger an die Reihe.

Prozess in Wiesbaden ab 12. April

Am 12. April beginnt vor dem Landgericht Wiesbaden gleich das nächste "Cum-Ex"-Verfahren gegen ihn. Berger wird darin laut Staatsanwaltschaft vorgeworfen, zusammen mit zwei ehemaligen Mitarbeitern der Hypo-Vereinsbank Steuern in Höhe von 113 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Zwischen 2006 und 2008 sollen sie mit Aktien im Wert von knapp 16 Milliarden Euro gehandelt haben.

Mit falschen Bescheinigungen ließen sich die Männer demnach in 61 Fällen Steuern erstatten, die sie gar nicht gezahlt hatten. Berger sei die treibende Kraft hinter dem Betrug gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Der Beschuldigte hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Er und sein Anwalt argumentierten unter anderem, dass die ihm vorgeworfenen Delikte in der Schweiz nicht strafbar gewesen seien.