Qualitätsprobleme - unreine Schläuche bei Continental in Korbach

Der Autozulieferer Continental in Korbach hat Qualitätsprobleme bei Industrieschläuchen bestätigt.

Am Standort Korbach seien die Schläuche nicht so oft wie vorgeschrieben geprüft worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Seit Februar führe man erweiterte Tests durch, weil verunreinigte Schläuche für Klimaanlagen aufgefallen waren.