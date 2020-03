Dieter Wierz füllt in seiner Garage in Königstein ein ganz besonderes Quellwasser ab: Wasser aus der "Haderheck-Quelle". Die Güte des Wassers könnte sogar Auswirkungen auf den Namen der Stadt haben.

Videobeitrag Video zum Video Rentner gründet Quellwasser-Start-up [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Eine Garage im Wohnviertel, am Rande zum Taunusgebirge im Königsteiner Norden: Hier hat das Start-up von Dieter Wierz und Nicola Piesch seinen Sitz. Die beiden stehen um eine Maschine, mehrere Glasflaschen hängen daran. Klares Wasser fließt in die Behälter. Seit einigen Monaten füllen sie hier in der Garage frisches Trinkwasser aus dem Taunus ab, bis zu 800 Flaschen am Tag. In Handarbeit.

Das Quellwasser kommt aus der "Haderheck-Quelle", benannt nach dem kleinen Wohngebiet, in dem die Garage steht. Früher wurde das Wasser als arzneimittelrechtlich zugelassenes Heilwasser deutschlandweit vertrieben. Doch dann geriet die Quelle in Vergessenheit - bis der 76-jährige Dieter Wierz und die 55 Jahre alte Nicola Piesch den Abfüllbetrieb wiederbelebten.

Wierz ist Banker im Ruhestand, Piesch arbeitet als Lehrerin. Das Quellwasser sei ihr "gemeinsames Projekt aus Überzeugung", sagen die beiden. "Wir haben Lust darauf, herauszufinden, ob auch die anderen davon überzeugt sind, woran wir glauben", erklärt Piesch.

Früher als Heilwasser bekannt

Das Besondere an dem Wasser: Es soll besonders schwach mineralisiert, daher weich und neutral im Geschmack sein, wie die Unternehmer angeben. Zudem rege es die Stoffwechselfunktion des Körpers an, der Körper werde dadurch entgiftet und entschlackt. Ein Grundstückseigentümer war in den 1970er Jahren zufällig beim Hausbau auf die Quelle gestoßen.

Er vertrieb das Wasser als arzneimittelrechtlich zugelassenes Heilwasser deutschlandweit. Als der Mann starb, kümmerte sich niemand mehr um die Quelle. Die Heilwasser-Zulassung erlosch. "Das Wasser ist jedoch das gleiche", erklärt Piesch. Sogar Kliniken sollen es damals zum Ausspülen der Giftstoffe von Chemotherapien in der Krebs-Nachsorge verwendet haben, erklärt er.

Die Quelle als "Projekt aus Überzeugung"

Vermarktet wird das Wasser unter dem Namen "Radius 99 ". Der Name bezieht sich auf das geplante Vertriebsgebiet. Ziel ist es, das Quellwasser im Umkreis von 99 Kilometern um die Haderheck-Quelle anzubieten. Verkauft wird es in Reformhäusern, Super- und Getränkemärkten und bei verschiedenen Händlern in Königstein, Bad Homburg, Reichartshausen, Kelkheim und Friedrichsdorf. Aber auch in Bad Vilbel, Karben, Wiesbaden, Frankfurt und Reichartshausen in Baden-Württemberg ist das Quellwasser erhältlich. 1,95 Euro kostet eine 0,75 Liter-Flasche.

Unter dem Titel "Radius 99" verkaufen die Unternehmer das Taunuswasser. Bild © Nicola Piesch/Königsteiner Quellen GmbH

2021 muss das Unternehmen umziehen

Noch füllen Wierz und Piesch mit ihrem Team in Handarbeit die Flaschen in der Garage ab. Die Flaschen werden im Berufsbildungswerk Karben beklebt und verpackt, die Flaschen selbst an die Vertriebe ausgeliefert. Doch im Laufe des kommenden Jahres wird sich einiges ändern müssen. Grund dafür ist, dass das Start-up derzeit sein Geschäft im Rahmen einer auf zwei Jahre begrenzten Ausnahmegenehmigung im Wohngebiet betreibt. Bis Ende des 2021 muss das Start-up aus dem Wohngebiet wegziehen - mitsamt der Quelle, die unterirdisch umgeleitet werden soll.

Einige Vorbereitungen seien dafür bereits schon getroffen worden, erklärt Wierz, wie zum Beispiel die Reservierung eines Grundstücks nur wenig Hunderte Meter entfernt: "Wir haben die Zusage der Stadt, das Quellwasser dorthin leiten zu können. Zudem ermutigt uns die Entwicklung, dass der Umsatz steigt, überzeugt zu sein, dass die Dinge gelingen."

Weit über eine Million Euro koste der Umzug in die neue Produktionsstätte. Geld, das sie derzeit noch nicht haben, wie Wierz und Piesch sagen, denn noch macht das Unternehmen mit ihrer Quelle keinen Gewinn. Wierz zeigt sich dennoch optimistisch: "Natürlich ist es hilfreich, wenn man den Umsatz steigert, es gibt aber auch die Möglichkeit der Fremdfinanzierung und es gibt, da sind wir auch schon in Gesprächen, interessierte Investoren."

Wird aus Königstein "Bad Königstein"?

Ist der Umzug geschafft, wollen Wierz und Piesch ihr Angebot erweitern, zum Beispiel durch verschiedene Gebinde und auch Vitamin-Ergänzungsmittel. Langfristig wollen sie auch die arzneimittelrechtliche Heilwasser-Zulassung für ihr Wasser aus der Haderheck-Quelle zurückerhalten.

"Das ist erfahrungsgemäß ein circa vier bis fünf Jahre andauernder Prozess, der mit hohen Kosten verbunden ist", sagt Wierz. Sollte das Wasser den Titel "Heilwasser" zurückbekommen, hätte das für die Stadt Königstein sogar einen besonderen Effekt: Die Stadt könnte sich fortan "Bad" Königstein nennen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 02.03.2020, 19.30 Uhr