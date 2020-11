Radwegenetz an Überlandstraßen wächst

Mittel erhöht Radwegenetz an Überlandstraßen wächst

An zehn Bundes- und Landstraßen werden in diesem Jahr Radwege neu- oder ausgebaut.

Das Land will die Mittel für Wege an Landstraßen von 3,7 Millionen Euro 2019 auf 17 Millionen Euro 2024 und für Wege an Bundesstraßen im selben Zeitraum von 4,2 auf 13,5 Millionen Euro pro Jahr erhöhen. Laut Verkehrsminister Al-Wazir gibt es neben den 7.200 Kilometern Landstraße derzeit 850 Kilometer Radwege und neben den 3.000 Kilometern Bundesstraße 600 Kilometer Radwege.